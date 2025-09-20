Logo

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

20.09.2025

15:41

Коментари:

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: screenshot

Војном парадом "Снага јединства" Србија показала да је значајна војна сила, чиме је и Република Српска задовољна и поносна, поручио је у Београду предсједник Владе Републике Српске Милорад Додик.

- Задовољни смо свим што смо могли видјети, поготово када је у питању модерно ратовање и све оно што захтјева савремена војна индустрија - рекао је Минић.

Говорећи о предстојећој сједници Савјета за сарадњу Републике Српске и Србије, Минић је истакао да су односи на врхунском нивоу.

- Поносан сам што су на сједници руководства Републике Српске и Србије. Наставићемо све оно што смо до сада радили. Припремљени су бројни материјали између свих ресорних министарстава. Ово је континуитет сарадње која показује резултате - навео је Минић.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик: Величанствен приказ снаге Војске Србије и српског јединства

Република Српска

Додик: Величанствен приказ снаге Војске Србије и српског јединства

2 ч

1
Дани Републике Српске у Србији од 23. до 30. септембра

Република Српска

Дани Републике Српске у Србији од 23. до 30. септембра

3 ч

0
Ковачевић: Милорад Додик је предсједник Српске док српски народ не каже другачије

Република Српска

Ковачевић: Милорад Додик је предсједник Српске док српски народ не каже другачије

3 ч

0
Минић на паради у Београду: Понос је гледати ове велике људе

Република Српска

Минић на паради у Београду: Понос је гледати ове велике људе

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner