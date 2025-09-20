Минић: Србија показала да је значајна војна сила

20.09.2025
15:41
Коментари:0
Војном парадом "Снага јединства" Србија показала да је значајна војна сила, чиме је и Република Српска задовољна и поносна, поручио је у Београду предсједник Владе Републике Српске Милорад Додик.
- Задовољни смо свим што смо могли видјети, поготово када је у питању модерно ратовање и све оно што захтјева савремена војна индустрија - рекао је Минић.
Говорећи о предстојећој сједници Савјета за сарадњу Републике Српске и Србије, Минић је истакао да су односи на врхунском нивоу.
- Поносан сам што су на сједници руководства Републике Српске и Србије. Наставићемо све оно што смо до сада радили. Припремљени су бројни материјали између свих ресорних министарстава. Ово је континуитет сарадње која показује резултате - навео је Минић.
