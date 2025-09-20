Додик: Величанствен приказ снаге Војске Србије и српског јединства

20.09.2025
13:38
Коментари:1
Предсједник Републике Српске, Милорад Додик, поручио је из Београда да је поносан што је присуствовао војној паради.
"Поносан сам што сам присуствовао војној паради у Београду - величанственом приказу снаге Војске Србије и српског јединства", рекао је Додик.
Додаје да сама парада није била само спектакл, већ и снажна порука.
"То није био само спектакл, већ снажна порука да је Србија данас економски и међународно снажна и да српски народ никада више неће дозволити да му ико приреди егзодус", истакао је Додик.
Србија
Предсједник је искористио прилику да честита Војсци Србије.
"Честитам Војсци Србије на снази, дисциплини и поносу који је показала", закључио је Додик.
