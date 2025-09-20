Logo

Додик: Величанствен приказ снаге Војске Србије и српског јединства

20.09.2025

13:38

Коментари:

1
Додик: Величанствен приказ снаге Војске Србије и српског јединства
Фото: Борислав Здриња

Предсједник Републике Српске, Милорад Додик, поручио је из Београда да је поносан што је присуствовао војној паради.

"Поносан сам што сам присуствовао војној паради у Београду - величанственом приказу снаге Војске Србије и српског јединства", рекао је Додик.

Додаје да сама парада није била само спектакл, већ и снажна порука.

"То није био само спектакл, већ снажна порука да је Србија данас економски и међународно снажна и да српски народ никада више неће дозволити да му ико приреди егзодус", истакао је Додик.

Војна парада 'Снага јединства' у Београду

Србија

''Снага јединства у Београду'': Ново наоружање први пут пред јавношћу, присуствовали званичници Српске

Предсједник је искористио прилику да честита Војсци Србије.

"Честитам Војсци Србије на снази, дисциплини и поносу који је показала", закључио је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

На паради први пут приказани израелски ракетни систем ''PULS'' и дрон ''Hermes''

Србија

На паради први пут приказани израелски ракетни систем ''PULS'' и дрон ''Hermes''

2 ч

0
Пјевачица проговорила о браку: Не кријем партнера!

Сцена

Пјевачица проговорила о браку: Не кријем партнера!

2 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Шта вам тијело поручује ако се сваке ноћи будите у исто вријеме

2 ч

0
''Снага јединства у Београду'': Ново наоружање први пут пред јавношћу, присуствовали званичници Српске

Србија

''Снага јединства у Београду'': Ново наоружање први пут пред јавношћу, присуствовали званичници Српске

2 ч

0

Више из рубрике

Дани Републике Српске у Србији од 23. до 30. септембра

Република Српска

Дани Републике Српске у Србији од 23. до 30. септембра

3 ч

0
Ковачевић: Милорад Додик је предсједник Српске док српски народ не каже другачије

Република Српска

Ковачевић: Милорад Додик је предсједник Српске док српски народ не каже другачије

3 ч

0
Минић на паради у Београду: Понос је гледати ове велике људе

Република Српска

Минић на паради у Београду: Понос је гледати ове велике људе

4 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: За дјецу чувамо и градимо Републику Српску

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner