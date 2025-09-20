На паради први пут приказани израелски ракетни систем ''PULS'' и дрон ''Hermes''

20.09.2025
Израелски ракетни системи PULS и беспосадна летелица Hermes 900 по први пут су данас приказани јавности у дефилеу на великој војној паради "Снага јединства" у Београду.
PULS је модуларни ракетни систем који производи израелска фирма Elbit, са дометом паљбе од 40 до 300 километара, у зависности од типа ракете који користи, а одликује га велика прецизност.
Hermes 900 је беспосадна летјелица средње величине за тактичке мисије, коју одликује велика аутономија лета и софистицираност сензора.
Такође, у оквиру подешелона беспосадних система, први пут су приказани и системи лутајуће муниције (тзв. дронови самоубице) Shadow-25 и Shadow-50, емиратске фирме EDGE, са дометом до 295 километара. Shadow-25 је лутајућа муниција на млазни погон, док је Shadow-50 на клипни погон.
Јавности је први пут приказан и руски систем за електронско ратовање "Krasuha".
Приказани су и нови модели модернизације тенкова М-84 и борбених возила пешадије М-80.
Поред средстава из домаћег наоружања и развоја, на паради је приказано наоружање и војна опрема коју је Србија набавила из иностранства, укључујући Кину, Русију, Француску, Њемачку, САД, Израел...
Наоружање и војна опрема је приказана у оквиру ешелона јединица на возилима, на челу са командантом ешелона, пуковником Живицом Огњановим.
Продефиловао је и подешелон специјалних јединица, састављен од вишенамјенских теренских возила високе проходности XMMW М1151 "хамер", оклопних борбених возила точкаша "милош" и теренских возила четвороточкаша Polaris Sportsman 1000.
Услиједио је подешелон извиђачких јединица у коме су се налазила оклопна извиђачка возила BRDM-2MS и вишенаменска теренска возила високе проходности "хамер" са MIP-3 (мултисензорска извиђачка платформа).
Потом је продефиловао први подешелон пешадијских јединица састављен од вишенаменских оклопних борбених возила домаће производње "лазар-3К", "лазар-3М" и "лазар-3", као и BTR-80А совјетске производње, док је други подешелон пјешадијских јединица састављен од борбених возила домаће производње BOB KIV, MRAP М-21 и BOV ОТ 4 - times;4.
Након пешадијских подешелона продефиловао је подешелон противоклопних јединица, састављен од BOB KIV, противоклопих лансирних оруђа М-83 и вишенаменских теренских возила високе проходности "хамер", са противоклопним ракетним комплетом "корнет".
Подешелон јединица војне полиције изашао је на полицијским борбеним возилима М-86 и "Lenco Bearcat", након чега је прошао подешелон јединица телекомуникација који је сачињен од савремених радио и радио-релејна средства телекомуникација и мобилних телекомуникационо-информатичких система.
У подешелону јединица војне полиције налазио се центар ваздушног осматрања и јављања CVOJ М11, савремени радари GM-400 и GM-200, тродимензионални радар AN/TPS-70 и модернизовани радар М-85М "жирафа".
Услиједио је подешелон артиљеријско-ракетних јединица за PVD (противваздухопловна дејства), у чијем саставу су се налазили ракетни и артиљеријско-ракетни системи из састава 250. ракетне бригаде и артиљеријско-ракетних дивизиона за PVD.
Продефиловали су ракетни систем ФК-3, артиљеријско-ракетни систем "панцир-С1", ракетни систем С-125 "нева" М1Т, ракетни систем ХQ-17АЕ, ракетни систем "мистрал", хибридни самоходни ПВО систем PASARS, као и преносни ракетни систем за противваздухопловна дејства 9К38 "шило".
Након тога, продефиловао је подешелон јединица за електронска дејства, у коме се налазио радио-гониометар "вера" и комплет за детекцију и ометање BPV "кобац-1 ПР".
Услиједио је подешелон беспосадних система, састављен од беспосадних наоружаних платформи "милош-Н" и беспилотних летелица - Ћ-95, Ћ-92, "пегаз", "врабац"/"осица", ИКА-20 и "комарац-2", као и система лутајуће муниције Shadow-25, Shadow-50 и СМ 1 и 2.
Први пут је грађанима представљена беспилотна летелица израелске производње "Hermes", као и израелски SVLR PULS, који се налазио у саставу подешелона артиљеријских јединица, а који су још чинили и SVLR 128 мм М-17 и М-18, УПАРС, командно-извиђачка возила, самоходних топ-хаубица 155 мм NORA-Б52 М15, KOT КБ М21 В1 и SH 122 мм 1С1М.
Продефиловао је и подешелон артиљеријско-ракетних јединица за PVD са модернизованим ракетним системом "куб-М2" (СМ), након чега су посетиоци имали прилику да виде подешелон оклопних јединица који су чинили модернизовани BVP М80-АБ1/В2, тенкови М-84 AS 1/2 и АС 1/2/3 и тенк Т-72MS, преноси Танјуг.
