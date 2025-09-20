Развијена српска тробојка дуга 300 метара

20.09.2025
Застава Србије дуга 300 метара развијена је прије почетка војне параде "Снага јединства" испред Палате Србије у Београду.
Заставу носе кадети Војне академије и ученици средњих војних школа.
Војна парада "Снага јединства" почеће у 11.00 часова дефилеом пјешадије, артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловну одбрану и других борбених система.
Србија
УЖИВО: Војна парада 'Снага јединства' у Београду
На паради учествује више од 10.000 војника, а биће приказано око 2.500 средстава наоружања и војне опреме, више од 600 возила, 70 ваздухоплова и 20 пловних објеката.
Манифестацију која се организује поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе прати и велики број грађана.
