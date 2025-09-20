Logo

Развијена српска тробојка дуга 300 метара

20.09.2025

11:13

Развијена српска тробојка дуга 300 метара
Фото: СРНА

Застава Србије дуга 300 метара развијена је прије почетка војне параде "Снага јединства" испред Палате Србије у Београду.

Заставу носе кадети Војне академије и ученици средњих војних школа.

Војна парада "Снага јединства" почеће у 11.00 часова дефилеом пјешадије, артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловну одбрану и других борбених система.

Војна парада

Србија

УЖИВО: Војна парада 'Снага јединства' у Београду

На паради учествује више од 10.000 војника, а биће приказано око 2.500 средстава наоружања и војне опреме, више од 600 возила, 70 ваздухоплова и 20 пловних објеката.

Војна парада-Снага јединства

Манифестацију која се организује поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе прати и велики број грађана.

Развијена српска тробојка
Развијена српска тробојка

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

trobojka

Србија

