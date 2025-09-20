Велика војна парада ''Снага јединства'' у Београду, присуствују званичници Српске

20.09.2025
08:04
Коментари:0
Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе у Београду ће данас бити одржана велика војна парада "Снага јединства", са око 10.000 учесника.
Предсједник Србије Александар Вучић поручио је да она није у служби дневне политике већ да ће бити на понос свих грађана.
Војној паради присуствоваће и званичници Српске - предсједник Републике Милорад Додик, српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и премијер Саво Минић.
Предсједник Српске Милорад Додик рекао је да ће сутрашња парада послати јасну поруку да су Срби научили лекције из историје и да неће бити могуће неке нове "Олује".
Парада ће бити одржана у 11 часова, на простору испред Палате Србија, а пренос можете гледати на нашем програму и порталу www.atvbl.rs.
Србија
Ево шта ће бити приказано на војној паради у Београду
Најновије
Најчитаније
11
05
11
00
10
56
10
44
10
40
Тренутно на програму