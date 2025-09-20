Logo

Велика војна парада ''Снага јединства'' у Београду, присуствују званичници Српске

20.09.2025

08:04

Фото: Tanjug/AP

Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе у Београду ће данас бити одржана велика војна парада "Снага јединства", са око 10.000 учесника.

Предсједник Србије Александар Вучић поручио је да она није у служби дневне политике већ да ће бити на понос свих грађана.

Војној паради присуствоваће и званичници Српске - предсједник Републике Милорад Додик, српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и премијер Саво Минић.

Предсједник Српске Милорад Додик рекао је да ће сутрашња парада послати јасну поруку да су Срби научили лекције из историје и да неће бити могуће неке нове "Олује".

Парада ће бити одржана у 11 часова, на простору испред Палате Србија, а пренос можете гледати на нашем програму и порталу www.atvbl.rs.

Србија

Ево шта ће бити приказано на војној паради у Београду

