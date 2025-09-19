Logo

НИС затражио ново одлагање санкција

Извор:

СРНА

19.09.2025

21:10

Коментари:

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom
Фото: Танјуг/АП

Нафтна индустрија Србије /НИС/ упутила је нови захтјев Министарству финансија САД за одлагање санкција зато што посљедње једномјесечно продужење истиче 26. септембра.

Америчка администрација до сада је НИС-у продужавала лиценцу за рад шест пута након што је у марту увела санкције тој компанији због руског власништва, преносе београдски медији., јавља Срна.

Претходно је предсједник Србије Александар Вучић изјавио да сумња да ће више бити одлагања санкција.

Подијели:

Тагови:

НИС

Sankcije

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ништа од укидања санкција

Свијет

Ништа од укидања санкција

4 ч

0
"ЕУ реже грану на којој сједе": Спреман нови пакет санкција Русији

Свијет

"ЕУ реже грану на којој сједе": Спреман нови пакет санкција Русији

7 ч

1
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

НИС затражио од Вашингтона ново одлагање санкција

10 ч

0
Макрон најавио увођење санкција Ирану

Свијет

Макрон најавио увођење санкција Ирану

1 д

0

Више из рубрике

Одржана генерална проба војне параде ''Снага јединства''

Србија

Одржана генерална проба војне параде ''Снага јединства''

2 ч

0
Отварају се "бечка врата": Стиже поларни вртлог

Србија

Отварају се "бечка врата": Стиже поларни вртлог

3 ч

0
Ово је таксиста кога су насмрт претукли, ухапшен глумац и његов брат

Србија

Ово је таксиста кога су насмрт претукли, ухапшен глумац и његов брат

4 ч

0
policija kosovo

Србија

Унук покушао да убије баку, завршио на неуропсихијатрији

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Током наступа добио језиву поруку, али храбро наставио да пјева: То му је био крај

22

44

Падају цијене: Трамп оком, нафташи скоком

22

34

Страшно невреме погодило Турску: Таласи високи и до два метра уништили плажу

22

20

Ове грешке у Њемачкој вас могу коштати и до 50.000 евра

22

18

Судар бродова у Босфорском мореузу, повријеђено 8 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner