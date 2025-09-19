НИС затражио ново одлагање санкција

Извор:
Нафтна индустрија Србије /НИС/ упутила је нови захтјев Министарству финансија САД за одлагање санкција зато што посљедње једномјесечно продужење истиче 26. септембра.
Америчка администрација до сада је НИС-у продужавала лиценцу за рад шест пута након што је у марту увела санкције тој компанији због руског власништва, преносе београдски медији., јавља Срна.
Претходно је предсједник Србије Александар Вучић изјавио да сумња да ће више бити одлагања санкција.
