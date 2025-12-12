Logo
Срчани удар ''удовица'' је најопаснији: Ако се не реагује одмах, исход је фаталан

АТВ

12.12.2025

10:53

Срчани удар ''удовица'' је најопаснији: Ако се не реагује одмах, исход је фаталан
Срчани удар познат као "удовица" настаје када крвни угрушак потпуно блокира лијеву предњу силазну (ЛАД) артерију, једну од главних артерија срца.

Ова врста срчаног удара је међу најопаснијим и има озбиљне посљедице.

Медицински назив за срчани удар "удовица" је акутни инфаркт миокарда са елевацијом СТ-сегмента (СТЕМИ). Ово је најтежи облик срчаног удара, јер је главна коронарна артерија која снабдијева срце крвљу потпуно блокирана.

У том тренутку је потребно хитно отворити крвни суд или извршити коронарну ангиографију.

Без брзе медицинске интервенције, СТЕМИ може бити фаталан.

Шта је тачно срчани удар "удовица"?

Бол или притисак у грудима су најчешћи симптоми овог срчаног удара. До тога долази када се блокада формира на почетку ЛАД артерије, прекидајући проток крви до великог дијела срца, посебно до његовог предњег зида.

У року од неколико минута од блокаде, срчани мишић може постати озбиљно ослабљен или престати да ради. Ако се проток крви брзо не обнови, дио срчаног мишића може неповратно да одумре.

Већину срчаних удара узрокује коронарна артеријска болест (КАБ), када се плак богат холестеролом накупља у артеријама. Ово стање, познато као атеросклероза, сужава крвне судове и повећава ризик од срчаног удара.

Узроци

Срчани удари, укључујући и срчане ударе "удовице", обично се дешавају због комбинације начина живота и генетских разлога.

Холестерол и масне плакове временом зачепљују артерије и гуше крв. Плакови могу да пукну, што може довести до стварања крвног угрушка који може блокирати артерију.

Ко је у ризику од срчаних удара типа "удовица“?

Већа је вјероватноћа да ћете имати срчани удар ако:

  • пушите
  • гојазни сте
  • једете нездраву храну
  • старији сте од 45 (мушкарци) или 55 (жене) година
  • не вјежбате
  • имате висок крвни притисак
  • имате неконтролисани дијабетес
  • имајте породичну историју срчаних болести
  • имате висок ниво липопротеина (а), врсте масних честица, у крви. Ово насљедно стање се не открива стандардним тестовима холестерола.
  • користите недозвољене стимулансе, као што су кокаин или метамфетамин
  • имате аутоимуно стање као што је реуматоидни артритис или лупус
  • под великим сте стресом
  • имате историју прееклампсије тј. високог крвног притиска током трудноће

Симптоми срчаног удара "удовица"

Симптоми могу да варирају, али најчешћи укључују:

  • бол у грудима, притисак или нелагодност
  • кратак дах
  • брз или неправилан рад срца
  • бол у рукама, раменима, леђима, врату или вилици
  • вртоглавица, слабост или несвјестица
  • прекомјерно знојење
  • мучнина или повраћање

Брз третман вам може спасити живот. Одмах позовите Хитну помоћ.

То је скоро увек боље него да вас неко вози у хитну помоћ. Парамедици могу одмах покушати да поново покрену ваше срце ако је стало.

Лијечење

Особа која сумња да има срчани удар мора одмах да позове Хитну помоћ.

Брзо лијечење може спасити живот.

У болници се најчешће користе сљедећи лијекови:

  • аспирин и лијекови за разрјеђивање крви како би се спријечило даље згрушавање
  • кисеоник и нитроглицерин за бољи проток крви
  • тромболитички лијекови који растварају угрушке

Операције и поступци

У болници, здравствени тим ће брзо радити на деблокирању вашег ЛАД-а.

Могу извршити процедуре као што су:

Коронарна ангиопластика и стентови

Овај поступак се може извести током катетеризације. Љекар користи танку цијев (катетер) уметнуту у вашу артерију да би проширио балон. Ово шири вашу сужену артерију и побољшава проток крви.

Љекар такође може уметнути металну мрежасту цијев, названу стент, како би помогао да артерија остане отворена. Понекад су стентови обложени лијековима који такође помажу да артерија остане отворена. Овај поступак се назива и перкутана коронарна интервенција, или ПЦИ.

Калемљење коронарне артерије

Код ове операције на отвореном срцу, хирург узима здрав крвни суд из другог дијела вашег тијела и калеми га на мјесто како би створио заобилазно рјешење за артерију која је блокирана.

Можда ћете је имати као хитну операцију након срчаног удара или је можете имати неколико дана касније, након што се мало опоравите. Такође се назива ЦАБГ.

Замјена залиска

Ако љекари пронађу проблем са једним од ваших срчаних зализака, можете се подвргнути операцији на отвореном срцу како би се тај проблем исправио.

Хирург ће уклонити оштећени зализак и замијенити га залиском направљеном од синтетичких материјала или животињског ткива.

Стопа преживљавања

Према студији из 2018. године, "удовички“ срчани удари имају највећи ризик од смрти, срчане инсуфицијенције и можданог удара у поређењу са другим облицима срчаног удара.

На преживљавање утичу:

  • брзина медицинског одговора
  • обим оштећења срчаног мишића
  • опште здравствено стање
  • присуство других болести (дијабетес, висок крвни притисак, ХОБП, болести јетре...)

Превенција

Ризик од срчаног удара може се смањити усвајањем здравих животних навика:

  • конзумирање више поврћа, воћа, интегралних житарица и немасних протеина
  • избјегавање шећера и транс масти
  • ограничавање алкохола и престанак пушења
  • редовно вјежбање најмање 150 минута недјељно
  • смањење стреса и одржавање здраве тјелесне тежине

Љекари могу препоручити лијекове за снижавање крвног притиска и холестерола, али о свакој терапији, укључујући аспирин, требало би претходно разговарати са љекаром.

Закључак

Срчани удар типа "удовица" се дешава када је кључни крвни суд – лијева предња силазне артерија – блокиран.

ЛАД обезбјеђује око 50% крви вашем срцу. Ова врста срчаног удара има већи ризик од смрти.

Симптоми су исти као и код било које друге врсте срчаног удара. Ако ви или неко са ким сте у контакту показује симптоме срчаног удара, одмах потражите хитну медицинску помоћ.

Љекари могу да ураде процедуре за отклањање блокаде и да вас започну са програмом за спречавање будућих срчаних проблема, пише "webmd".

