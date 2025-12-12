Срчани удар ''удовица'' је најопаснији: Ако се не реагује одмах, исход је фаталан

Извор:
Срчани удар познат као "удовица" настаје када крвни угрушак потпуно блокира лијеву предњу силазну (ЛАД) артерију, једну од главних артерија срца.
Ова врста срчаног удара је међу најопаснијим и има озбиљне посљедице.
Медицински назив за срчани удар "удовица" је акутни инфаркт миокарда са елевацијом СТ-сегмента (СТЕМИ). Ово је најтежи облик срчаног удара, јер је главна коронарна артерија која снабдијева срце крвљу потпуно блокирана.
У том тренутку је потребно хитно отворити крвни суд или извршити коронарну ангиографију.
Без брзе медицинске интервенције, СТЕМИ може бити фаталан.
Бол или притисак у грудима су најчешћи симптоми овог срчаног удара. До тога долази када се блокада формира на почетку ЛАД артерије, прекидајући проток крви до великог дијела срца, посебно до његовог предњег зида.
У року од неколико минута од блокаде, срчани мишић може постати озбиљно ослабљен или престати да ради. Ако се проток крви брзо не обнови, дио срчаног мишића може неповратно да одумре.
Већину срчаних удара узрокује коронарна артеријска болест (КАБ), када се плак богат холестеролом накупља у артеријама. Ово стање, познато као атеросклероза, сужава крвне судове и повећава ризик од срчаног удара.
Срчани удари, укључујући и срчане ударе "удовице", обично се дешавају због комбинације начина живота и генетских разлога.
Холестерол и масне плакове временом зачепљују артерије и гуше крв. Плакови могу да пукну, што може довести до стварања крвног угрушка који може блокирати артерију.
Већа је вјероватноћа да ћете имати срчани удар ако:
Симптоми могу да варирају, али најчешћи укључују:
Брз третман вам може спасити живот. Одмах позовите Хитну помоћ.
То је скоро увек боље него да вас неко вози у хитну помоћ. Парамедици могу одмах покушати да поново покрену ваше срце ако је стало.
Особа која сумња да има срчани удар мора одмах да позове Хитну помоћ.
Брзо лијечење може спасити живот.
У болници се најчешће користе сљедећи лијекови:
У болници, здравствени тим ће брзо радити на деблокирању вашег ЛАД-а.
Могу извршити процедуре као што су:
Овај поступак се може извести током катетеризације. Љекар користи танку цијев (катетер) уметнуту у вашу артерију да би проширио балон. Ово шири вашу сужену артерију и побољшава проток крви.
Љекар такође може уметнути металну мрежасту цијев, названу стент, како би помогао да артерија остане отворена. Понекад су стентови обложени лијековима који такође помажу да артерија остане отворена. Овај поступак се назива и перкутана коронарна интервенција, или ПЦИ.
Код ове операције на отвореном срцу, хирург узима здрав крвни суд из другог дијела вашег тијела и калеми га на мјесто како би створио заобилазно рјешење за артерију која је блокирана.
Можда ћете је имати као хитну операцију након срчаног удара или је можете имати неколико дана касније, након што се мало опоравите. Такође се назива ЦАБГ.
Ако љекари пронађу проблем са једним од ваших срчаних зализака, можете се подвргнути операцији на отвореном срцу како би се тај проблем исправио.
Хирург ће уклонити оштећени зализак и замијенити га залиском направљеном од синтетичких материјала или животињског ткива.
Према студији из 2018. године, "удовички“ срчани удари имају највећи ризик од смрти, срчане инсуфицијенције и можданог удара у поређењу са другим облицима срчаног удара.
На преживљавање утичу:
Ризик од срчаног удара може се смањити усвајањем здравих животних навика:
Љекари могу препоручити лијекове за снижавање крвног притиска и холестерола, али о свакој терапији, укључујући аспирин, требало би претходно разговарати са љекаром.
Срчани удар типа "удовица" се дешава када је кључни крвни суд – лијева предња силазне артерија – блокиран.
ЛАД обезбјеђује око 50% крви вашем срцу. Ова врста срчаног удара има већи ризик од смрти.
Симптоми су исти као и код било које друге врсте срчаног удара. Ако ви или неко са ким сте у контакту показује симптоме срчаног удара, одмах потражите хитну медицинску помоћ.
Љекари могу да ураде процедуре за отклањање блокаде и да вас започну са програмом за спречавање будућих срчаних проблема, пише "webmd".
