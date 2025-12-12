Медији тврде: Милојевић одлази из Звезде, враћа се Деки?

Извор:
Легендарни српски фудбалер Дејан Станковић (47) наслиједиће Владана Милојевића (55) на клупи Црвене звезде по завршетку јесењег дијела првенства.
Ово тврди портал "Спортињо", позивајући се на неименоване изворе наводно блиске клубу са "Маракане" и чувеном стручњаку.
Прослављени репрезентативац Србије тако би у 2026. години започео свој други мандат у Љутице Богдана, пошто је, како се незванично може чути, наводно већ све договорио са челницима српског шампиона.
Биће то својеврсна примопредаја дужности, идентична као и 2019. године, када је Владан Милојевић отишао са клупе црвено-бијелих, а на његово мјесто дошао управо Станковић.
Милојевић је синоћ након велике побједе Црвене звезде над Штурмом поручио да о његовом статусу у наредној полусезони неће он одлучивати.
Приче о евентуалном повратку чувеног везисте на "Маракану" трају већ неко вријеме, а у посљедња два дана дошло је до начелног договора и шансе да се ту нешто промијени су веома мале, тврди поменути портал.
Озваничење повратка популарног Декија у Љутице Богдана наводно се очекује послије 20. децембра, након што Црвена звезда одигра посљедњу утакмицу у јесењем дијелу првенства.
Станковић је Црвену звезду предводио од зиме 2020. до лета 2022. године и са црвено-бијелима освојио је три титуле шампиона Србије и два национална Купа. Екипу је напустио на крају квалификација за Лигу шампиона 2022. године, пошто је Црвена звезда елиминисана од Макабија из Хаифе.
Након тога предводио је Сампдорију, Ференцварош и Спартак из Москве, са којим се растао прије равно мјесец дана. Тада је већ постало јасно да би могао да се врати на "Маракану", пошто се о потенцијалном одласку Владана Милојевића прича још од љетос.
Кандидати су, како се незванично може чути, током протеклих мјесеци били Шпанац Алберт Ријера, односно Александар Коларов и Милош Милојевић.
Ријера је продужио уговор са екипом Цеља и тако сам себе избацио из трке. На "Маракани" су током октобра наводно били баш "загризли" за довођење Шпанца, али се у међувремену та жеља охладила због одређених недостатака код бившег фудбалера Ливерпула.
Што се тиче Коларова, он ради као помоћник Кристијана Кивуа у Интеру и није био расположен да га напушта.
Са друге стране, Милош Милојевић био је у кругу најужих кандидата, нарочито након растанка са Шаржом из Уједињених Арапских Емирата.
Он је, међутим, донио одлуку да направи малу паузу у тренерском послу до сљедећег љета, прије свега због породичних обавеза које има у Емиратима.
