Велика побједа Звезде за мирну европску зиму

Велика, вјероватно и највећа и најважнија побједа Црвене звезде ове сезоне! Пао је Штурм у Грацу – 0:1 (0:0).
Стријелац јединог гола вриједног три бода, за трећи везани тријумф у Лиги Европе био је капитен Мирко Иванић у 55. минуту.
Одлично је изгледала Звезда, утегнуто на свим дијеловима терена. Извукао је Владан Милојевић максимум из онога што је имао на располагању.
Међу стативама по обичају је био Бразилац Матеус, који је још једном плијенио сигурношћу у ситуацијама "високог напона".
Одбраном је командовао Милош Вељковић, ком је друштво правио Родригао, а велики посао, можда и титулу играча утакмице уз стрелца јединог гола Иванића, понио је Корејац Сеол.
Мреже су мировале послије уводних 45 минута, да би се свашта-нешто издешавало у наставку.
Звезда је повела у 53. минуту преко Тикнизјана, али је тај гол оправдано поништен послије интервенције из ВАР собе због офсајда у ком се нашао лијеви бек из Јерменије.
Непуних 120 секунди касније Звезда је поново погодила мрежу Штурма. Овога пута није било спаса за домаћина.
Савршен центаршут Словенца Тимија Макса Елшника лијевом ногом са десне стране, право на главу Мирка Иванића, који је надскочио Станковића и на првој стативи успио је главом да погоди мету - 0:1. Играо се 55. минут.
Свега 14 минута касније Штурм је добио пенал, али је судија показао присебност и на инсистирање Звездиних играча, прије свих, капитена Иванића који је био најупорнији, због чега је "награђен" жутим картоном, отишао је да погледа спорну ситуацију.
Очигледно је било да је Хорват над којим је скривљен пенал претходно користио обе руке, са којима је изгурао Томаса Хандела на средини терена.
Вриједело је! Пенал је оправдано поништен.
Експлозија одушевљења на Меркур арени, јер су Делије надјачале домаће навијаче због опозваног пенала за Штурм.
Смјењилавали су се напади на обје стране. Милојевић је извео из игре Милсона, који је по ко зна који пут није показао због чега је доведен. Умјесто њега ушао је Бађо, те је било јасно да Милојевић "затвара" и чува вођство.
Ушли су још и Катаи у 87. минуту умјесто Катаија, док је Василије Костов у 95. минуту заменио Хандела.
На крају, важна три бода Звезде, која сада има укупно 10 бодова и три везана тријумфа у Лиги Европе.
