Данијела Дакановић из Модриче прва беба рођена у Републици Српској у 2026. години

01.01.2026
Данијела Дакановић из Модриче прва је беба рођена у Српској у новој години.
На свијет је стигла царским резом у добојском породилишту тачно у поноћ. Код куће је чека двије и по године старија сестра.
"Све је протекло у најбољем реду беба има 3480, дуга је 56 цм ја сам добро се осјећам, беба исто што је најбитније", каже мајка Ранка Дакановић.
Другу годину за редом у Добоју се рађа прва беба Српске. Ове године славље је дупло, јер је јутрос око 6 и град добио прву бебу. Дјевојчицама су уручени златник и новац.
“Рођена је права беба Републике Српске, а одмах потом и прва беба која припада нашем граду и ја користим прилику да у име града Добоја честитам и породици Дакановић и Имшировић", каже Дијана Каленић, замјеник градоначелника Добоја.
Иако празнична, ноћ није била мирна. Пуне рука посла од поноћи у акушерској служби добојске болнице
“Четири порођаја смо имали од поноћи што иде са 1. јануаром, имамо још породиља испред порођајне, сале па ћемо видјети до поноћи клико ће бити порођаја”, каже Гордана Средановић, начелница службе за гинекологију и акушерство ЈУ Болница “Свети апостол Лука” Добој.
Уз још једну специјализацију, на гинекологији се надају и већем броју беба у овој години. Претходна је завршена са 1.070 порода. Прву бебу у Републици Српској даривала је и в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.
