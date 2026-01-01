Logo
Large banner

Шобот: Забрана посјета пацијентима превентивна мјера

01.01.2026

17:40

Коментари:

0
Шобот: Забрана посјета пацијентима превентивна мјера
Фото: АТВ

Вршилац дужности генералног директора Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Републике Српске Никола Шобот рекао је да су посјете пацијентима у свим клиникама овог центра забрањене с циљем превенције и контроле ширења респираторних инфекција.

"Ситуација је стабилна, ово је урађено из превентивних разлога. Сви желе да дођу у посјету ближњима, међутим то угрожава њихово здравље. Одлучили смо да током празника у складу са епидемиолошпком ситуацијом, забранимо посјете како би спријечили експанзију инфлуенце", изјавио је Шобот новинарима у Бањалуци.

Он је навео да се у посљедњих десетак дана број обољелих од инфлуенце повећавао, те да је то посебно пријетња најуроженијим пацијентима, а то су старији и пацијенти хоспитализовани због акутног инфаркта миоакарда.

"Нема потребе да им угрожавамо здравље могућим преносом инфлуенце која, морам признати, има доста тежак клинички облик", навео је Шобот.

Због повећаног броја респираторних инфекција, од данас су забрањене посјете пацијентима у свим клиникама Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

UKC RS

Никола Шобот

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тровање димом у Калесији: Шест особа пребачено на УКЦ Тузла

Друштво

Тровање димом у Калесији: Шест особа пребачено на УКЦ Тузла

1 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио због чега има велике модрице на руци

2 ч

0
Огласила Амбасада Србије у Швајцарској о трагедији на скијалишту

Свијет

Огласила Амбасада Србије у Швајцарској о трагедији на скијалишту

2 ч

0

Више из рубрике

Тровање димом у Калесији: Шест особа пребачено на УКЦ Тузла

Друштво

Тровање димом у Калесији: Шест особа пребачено на УКЦ Тузла

1 ч

0
Златним дукатом даривана беба Данијела Дакановић

Друштво

Златним дукатом даривана беба Данијела Дакановић

3 ч

0
Позови 1414: Помозимо Вуку Малом и његовој породици

Друштво

Позови 1414: Помозимо Вуку Малом и његовој породици

3 ч

0
Од данас поскупљују цигарете

Друштво

Од данас поскупљују цигарете

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

У Бањалуци поново без наплате паркинга: Из Градске управе позивају грађане да буду "одговорни"

19

26

У Требињу није фалило доброг новогодишњег провода: Весело под платанима

19

23

Данијела Дакановић из Модриче прва беба рођена у Републици Српској у 2026. години

19

17

Добој: Дочек Нове године уз ватромет и народњаке

19

12

Свијеће за 13 невиних жртава које је убио Александар Мартиновић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner