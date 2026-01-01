Шобот: Забрана посјета пацијентима превентивна мјера

01.01.2026
17:40
Коментари:0
Вршилац дужности генералног директора Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Републике Српске Никола Шобот рекао је да су посјете пацијентима у свим клиникама овог центра забрањене с циљем превенције и контроле ширења респираторних инфекција.
"Ситуација је стабилна, ово је урађено из превентивних разлога. Сви желе да дођу у посјету ближњима, међутим то угрожава њихово здравље. Одлучили смо да током празника у складу са епидемиолошпком ситуацијом, забранимо посјете како би спријечили експанзију инфлуенце", изјавио је Шобот новинарима у Бањалуци.
Он је навео да се у посљедњих десетак дана број обољелих од инфлуенце повећавао, те да је то посебно пријетња најуроженијим пацијентима, а то су старији и пацијенти хоспитализовани због акутног инфаркта миоакарда.
"Нема потребе да им угрожавамо здравље могућим преносом инфлуенце која, морам признати, има доста тежак клинички облик", навео је Шобот.
Због повећаног броја респираторних инфекција, од данас су забрањене посјете пацијентима у свим клиникама Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Републике Српске.
