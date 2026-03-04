У Српској рођено 25 беба

04.03.2026
08:08
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 11 дјевојчица и 14 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено 12 беба, у Добоју, Градишци, Бијељини и Фочи по двије, у Зворнику, Приједору, Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу по једна.
Пет дјевојчица и седам дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице, у Фочи два дјечака, а у Градишци и Бијељина по једна дјевојчица и дјечак.
У Источном Сарајеву и Приједору рођена је по једна дјевојчица, а у Зворнику, Требињу и Невесињу по један дјечак.
