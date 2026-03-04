Logo
У Српској рођено 25 беба

04.03.2026

08:08

Беба
Фото: Pixabay/marvelmozhko

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 11 дјевојчица и 14 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено 12 беба, у Добоју, Градишци, Бијељини и Фочи по двије, у Зворнику, Приједору, Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу по једна.

НСРС-илустрација-21082025

Република Српска

Сједница Колегијума НСРС

Пет дјевојчица и седам дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице, у Фочи два дјечака, а у Градишци и Бијељина по једна дјевојчица и дјечак.

У Источном Сарајеву и Приједору рођена је по једна дјевојчица, а у Зворнику, Требињу и Невесињу по један дјечак.

Сунце се не повлачи: Данас нас очекује топло вријеме

Друштво

Славимо Свете апостоле Архипа, Филимона и Апфију: Изговорите ове ријечи

Друштво

Данијела Маџар, специјалиста гинекологије и акушерства,

Друштво

Маџар за АТВ: Вантјелесна трудноћа је потпуно иста као и природно остварена трудноћа

13 ч

0

