Озбиљне паре: Колико је Звезда до сада зарадила у Европи

Извор:
АТВ
12.12.2025
10:03
Црвено-бијели синоћ су у Грацу остварили велику побједу против Штурма од 1:0 и тако дошли на корак до пласмана у нокаут фазу другог по јачини европског такмичења.
Црвена звезда сада је у одличној позицији на табели, а новим приходом у износу од 450.000 евра премашила је бројку од 16.000.000 евра када је у питању зарада које предвиђа УЕФА на основу резултата.
Црвено-бијели су на основу самог пласмана у плеј-оф Лиге шампиона, гдје су елиминисани од Пафоса, зарадили 4.310.000 евра, а потом и 4.290.000 евра на основу учешћа у прелиминарној рунди Лиге Европе.
Звезда је, потом, добила још 5.960.000 евра, а у питању је износ који добијају сви клубови на основу десетогодишњег рангирања по УЕФА коефицијенту.
Што се тиче резултата у другом по важности европском такмичењу, Звезда је тренутно на десет бодова. За сваки тријумф добија се 450.000 евра, а за реми 150.000 евра, па црвено-бијели на основу тога имају још додатних 1.500.000 евра.
Црвено-бијели имају још двије утакмице до краја групе фазе Лиге Европе.
