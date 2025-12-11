Logo
Мозак у "црвеној зони": Ако вас буди и најмањи звук, то је озбиљан сигнал

Она

11.12.2025

14:06

Спавање дјевојка сан кревет
Фото: Ivan Oboleninov/Pexels

Спавање у тишини није луксуз, него основа здравља. Ноћу, посебно око 02.30, тијело улази у најдубљу фазу сна, када мозак чисти токсине, обнавља нервни систем и спушта кортизол.

Све што прави буку прекида тај процес. Тишина омогућава да се фреквенције мозга спусте довољно ниско да се организам ресетује како треба.

Ако вас и најмањи звук пробуди, то значи да је ваш нервни систем преоптерећен и да функционишете у стању "приправности". То је најчешће знак хроничног стреса. Тијело које скаче на сваки шум не одмара, него се бори.

Ујутру се то види као замагљен фокус, нервоза, убрзан пулс и осјећај да сте уморни чим устанете.

Мало ко зна да ноћни звукови подижу ниво упалних процеса у тијелу.

sreca radost ljubav

Љубав и секс

Оданост им је приоритет: Три знака у којима се рађају највјернији партнери

Срце реагује на буку брже него што мислите, а прекиди сна повећавају ризик од хормонских дисбаланса и умора који се вуче данима. Зато експерти стално понављају да спавате без музике, без ТВ-а и без "умирујућих" шумова који заправо само ремете циклус сна.

Ако вас ноћу буде звукови, то није ситница. То је сигнал да вам мозак ради у "црвеној зони". Тишина није тренд, него једини начин да се тијело стварно опорави, преноси Она.

Спавање

buđenje

здравље

