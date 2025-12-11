Logo
СЗО: Није утврђена повезаност вакцина и аутизма

11.12.2025

13:25

Фото: АТВ

Комитет за безбједност вакцина Свјетске здравствене организације /СЗО/ саопштио је да нова научна истраживања и докази нису пронашли везу вакцина и поремећаја из аутистичног спектра, потврђујући закључке донесене прије више од двије деценије.

Глобални савјетодавни комитет СЗО за безбједност вакцина процијенио је два систематска истраживања који обухватају студије објављене између 2010. и августа 2025. године.

hitna pomoc uvidjaj 2

Хроника

Огласила се директорка Дома пензионера у Бањалуци о трагедији

У истраживању су анализиране вакцине уопште и оне које садрже тиомерсал, конзерванс на бази живе који критичари дуго оптужују да доприноси аутизму, што је тврдња коју су научне студије више пута одбациле.

Из Комитета је саопштено да се узрочна веза вакцина и здравствених исхода разматра само када неколико висококвалитетних студија досљедно показује статистичку повезаност.

У 20 од 31 студије нису пронађени докази о повезаности вакцина и аутизма.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Срамотна пресуда: Усташки поздрав није прекршај

Једанаест студија које су указивале на могућу везу оцијењене су као студије са великим методолошким недостацима и високим ризиком од пристрасности.

