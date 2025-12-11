СЗО: Није утврђена повезаност вакцина и аутизма

Извор:
Комитет за безбједност вакцина Свјетске здравствене организације /СЗО/ саопштио је да нова научна истраживања и докази нису пронашли везу вакцина и поремећаја из аутистичног спектра, потврђујући закључке донесене прије више од двије деценије.
Глобални савјетодавни комитет СЗО за безбједност вакцина процијенио је два систематска истраживања који обухватају студије објављене између 2010. и августа 2025. године.
У истраживању су анализиране вакцине уопште и оне које садрже тиомерсал, конзерванс на бази живе који критичари дуго оптужују да доприноси аутизму, што је тврдња коју су научне студије више пута одбациле.
Из Комитета је саопштено да се узрочна веза вакцина и здравствених исхода разматра само када неколико висококвалитетних студија досљедно показује статистичку повезаност.
У 20 од 31 студије нису пронађени докази о повезаности вакцина и аутизма.
Једанаест студија које су указивале на могућу везу оцијењене су као студије са великим методолошким недостацима и високим ризиком од пристрасности.
