Која риба је здравија, туњевина или сардина? Ево коначног одговора

10.12.2025

18:32

Која риба је здравија, туњевина или сардина? Ево коначног одговора
Фото: Pixabay

Риба је извор омега-3 масних киселина, витамина и протеина. Поред тога, морски плодови су добар извор микронутријената попут селена и гвожђа, витамина Б и многих других вриједних хранљивих материја, укључујући протеине.

Ипак, оно што многе мучи је питање која врста рибе је бољи избор, туњевина или сардина?

Туњевина

Поред омега-3 масних киселина, туњевина је богата витамином Б3, који помаже у снижавању нивоа холестерола у крви. Поред тога, туњевина садржи витамине А и Ц, јод, калијум и селен. Према истраживањима, једење туњевине подржава рад срца, промовише губитак тежине и обезбјеђује тијелу потребну енергију.

Сардине

Сардине су масне рибе, богате омега-3 масним киселинама, које су важне за добар рад срца и емоционалну стабилност. Тијело не производи само масне киселине, па се морају уносити храном. Поред тога, сардине се сматрају одличним извором витамина Б12, селена и фосфора. Ови хранљиви састојци одржавају здравље срца, функцију мозга, здравље костију и смањују упале.

Која врста рибе је боља?

Сардине нуде скоро 8 пута више омега-3 масних киселина од туњевине.

Када се упореди нутритивна вриједност 100 г конзервираних сардина са истом количином туњевине добијају се сљедећи подаци:

сардина садржи 208 кцал у поређењу са 198 кцал колико их има у туњевини

сардине садрже нешто мање протеина – 24,6 г наспрам 29,1 г у туњевини

укупних масти сардине имају 11,4 г, а туњевина 8,2 г

Ипак, када је ријеч о омега-3 масним киселинама (ЕПА и ДХА), сардине су у “дебелој” предности – 100 г сардина садржи чак 982 мг омега-3, а туна 128 мг.

рибњак добој

Друштво

Рибарство „процвјетало“ надомак Добоја

С друге стране туњевина има више протеина од сардине.

Обје врсте рибе нуде здраву дозу протеина, али туна је у овом случају надмоћнија са својих 29,1 грама на 100 грама рибе. Протеини су есенцијални за готово све процесе у тијелу. Користимо их за обнову ткива, имунолошке функције и одржавање мишићне масе. Многе врсте рибе, укључујући сардине и туну, сматрају се висококвалитетним изворима протеина јер осигуравају комплетно снабдијевање протеинима, а то значи свих 9 есенцијалних аминокиселина које тијело не може само да произведе, преноси Стил.

