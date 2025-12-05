Колико је риба из конзерве опасна? Стручњаци упозорили на једну ствар

Извор:
Божићни пост за православне хришћане је почео и многи грађани су му прилагодили исхрану, а колико конзервирана храна типа скуше, сардине, туњевине утиче на повишен ниво живе у крви?
О томе и на које намирнице треба посебно обратити пажњу, говорили су за ТВ Прва проф.др Зоран Марковић, биолог и професор рибарства и проф.др Светлана Станишић, доктор физичке хемије.
"Живе највише има у крупној риби, а код конзервиране рибе, коју треба ипак ограничено јести, има и бисфенола А, то је адитив који пролази из смола којима се облажу конзерве и доста је било приче на ту тему зашто што он функционише као ендокрини дисектор и показало се да утиче лоше на здравље. На пример, Европска агенција за безбедност хране је снизила дневни унос значајно - за 20.000 пута", рекла је Станишић.
"То значи да практично да ако имате 70 килограма и поједете конзерву рибе која има између 80 и 100 грама, врло лако можете да прекорачите тај дневни унос", прецизирала је она.
Према њеним ријечима, суштина је да исхрана током поста буде разноврсна.
"Наравно, треба јести и рибу, за доручак ко воли слану верзију, готово и да нема друге опције. Ту је и овсена каша, коју правимо с биљним млеком, орашасто воће, али суштина јесте да треба ограничити унос конзервиране рибе", поновила је.
О потреби да се посни јеловник учини што разноврснијим, говорио је и проф. Марковић.
"Свака риба коју једемо је пожељна за наш организам, јер нема боље намирнице животињског порекла од рибе. У риби има све оно што је неопходно нашем организму", рекао је он.
"Има протеина, који су есенцијалне амино киселине, потом, полинезасићених масних киселина које штите наш организам од болести. На тај начин јачамо имуно систем. Такође, то нас штити и од кардиоваскуларних болести. Да подсетим, да сваки други човек који у Србији умре, умре од кардиоваскуларних болести. Штити нас од канцера, од шећерне болести. Подстиче боље функционисање наших неурона, што значи помаже да имамо добар вид, да не будемо болесни од депресије, деменције", истакао је Марковић.
Када је ријеч о опасностима које "вребају" из конзервисане рибе, одговорио је противпитањем.
"Да ли постоји опасност? Па, од чега не постоји? Од воде коју пијемо? Јесмо ли се некад запитали да ли су цеви оловне, а често јесу. Шта смо удахнули јутрос када смо устали и изашли напоље? Чега све има у ваздуху", навео је Марковић, па додао: "Та вика на рибу мени увек смета".
"Нећемо ништа лоше учинити уколико поједемо понеку рибу из конзерве. Наравно, не треба претеривати", појаснио је Марковић, преноси б92.
