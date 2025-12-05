Трамп добитник Фифине награде за мир

Извор:
05.12.2025
19:42
Предсједник САД Доналд Трамп добитник је награде за мир коју додјељује Међународна федерација фудбалских асоцијација.
Награду америчком предсједнику уручио је предсједник Фифе Ђани Инфантино.
"Господине Трамп, ово је Ваша награда за мир. Ту је и дивна медаља коју можете да носите са собом гдје год кренете", рекао је Инфантино на церемонији у Вашингтону.
