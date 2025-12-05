Logo
Трамп добитник Фифине награде за мир

Трамп добитник Фифине награде за мир
Фото: Танјуг/АП

Предсједник САД Доналд Трамп добитник је награде за мир коју додјељује Међународна федерација фудбалских асоцијација.

Награду америчком предсједнику уручио је предсједник Фифе Ђани Инфантино.

"Господине Трамп, ово је Ваша награда за мир. Ту је и дивна медаља коју можете да носите са собом гдје год кренете", рекао је Инфантино на церемонији у Вашингтону.

Регион

Пронађено тијело на ушћу ријеке Вуке у Дунав

У оквиру церемоније одржава се и жреб за Свјетско првенство у фудбалу које ће бити одржано сљедеће године у САД, Канади и Мексику.

