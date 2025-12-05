Путин завршио државну посјету Индији, ево шта је договорено

Извор:
Танјуг
05.12.2025
16:58
Руски предсједник Владимир Путин завршио је данас, 5. децембра, дводневну државну посјету Индији, међу чијим резултатима је и то да Москва и Њу Делхи намјеравају не само да скоро удвоструче свој трговински промет већ и да уравнотеже његову структуру, преноси агенција РИА Новости.
Завршавајући своју посјету Путин је, заједно са главном уредницом Раша тудеј (РТ) Маргаритом Симоњан, присуствовао церемонији отварања РТ Индија, чије је емитовање почело из студија у Њу Делхију.
Путин је том приликом рекао да је отварање студија РТ у Индији важан и значајан догађај, као и да ће тај телевизијски канал помоћи у побољшању интеракције између грађана Русије и Индије.
"РТ је најчистији извор информација. Његов циљ је да својој публици пренесе истините информације о Русији и свјетским догађајима. Неке земље затварају канале РТ јер се плаше. То је зато што се плаше истине", рекао је Путин.
Руски предсједник је стигао у Индију 4. децембра, а лично га је на аеродрому Палам дочекао индијски премијер Нарендра Моди, одакле су се двојица лидера истим аутомобилом одвезла до резиденције индијског премијера.
Тамо је одржан неформални састанак један на један који је трајао око два и по сата, а према ријечима Путиновог помоћника Јурија Ушакова, Путин и Моди су разговарали о најосетљивијим и најважнијим аспектима руско-индијских односа и међународне агенде.
Моди је том приликом рекао да је посјета руског предсједника симболична, јер је Путин, према његовим ријечима, прије тачно 25 година посјетио Њу Делхи и поставио темеље стратешког партнерства.
"Ваше одлуке од 2000. године, током протекле две и по деценије, свједоче о вашем далековидом и снажном вођству", казао је Моди.
Путин је оцијенио да руско-индијски односи "имају веома дубок историјски карактер" и поручио да Москва то цијени, преноси Танјуг.
