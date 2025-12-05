Logo
Сијарто: Кијев наставља да крши људска права Украјинаца

05.12.2025

15:46

Сијарто: Кијев наставља да крши људска права Украјинаца
Фото: АТВ

Украјинске власти настављају да спроводе принудну мобилизацију, чиме отворено крше људска права Украјинаца, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

Он је подсјетио на случај Јозефа Себестијена, Мађара из Украјине, за којег су украјинске власти тврдиле да је преминуо у 46. години због дуге болести, а не због бруталног третмана којем је био изложен након што је одвезен у украјинску канцеларију за регрутовање.

"Украјинске власти тврдиле су да је војник Јозеф Себастијен преминуо због болести, а не због бруталног третмана, те су затвориле случај због недостатка доказа", рекао је Сијарто.

Он је нагласио да је свијет упознат с тим да власти Украјине тјерају становнике да се придруже војсци и иду на фронт, пренио је ТАСС.

Александар Волф

БиХ

Волф: БиХ тешко може опстати без дејтонских принципа

Сијарто је истакао да се у извјештају комесара за људска права у Савјету Европе Мајкла О`Флајертија могу пронаћи докази о бруталности представника украјинских надлежних органа приликом принудне мобилизације.

"Нажалост, етнички Мађар такође је био жртва насилне кампање регрутовања. Украјински званичници сада покушавају да то негирају, али је реалност потпуно другачија од њихових лажи", закључио је Сијарто.

