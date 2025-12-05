Путин и Моди потписали пакет споразума: Градиће заједничке фабрике за производњу лијека против рака

Извор:
05.12.2025
Предсједник Русије Владимир Путин оцијенио је разговоре са премијером Индије Нарендром Модијем као "успјешне" и истакао да је потписан значајан пакет међувладиних, међуресорних и корпоративних споразума усмјерених на јачање економске сарадње Русије и Индије.
Најављено је да ће у Калушкој области бити изграђена заједничка фармацеутска фабрика за производњу лијекова против рака, док ће нови канал "РТ Индиа" олакшати индијској публици приступ информацијама о Русији, пренијела је РИА новости.Обим трговине ове године могао би да остане на нивоу из 2024, али двије земље вјерују да би могао да достигне 100 милијарди долара.
Удио поравнања у националним валутама већ износи 96 одсто.
Путин је указао да Русија и Индија разматрају сарадњу у области малих модуларних реактора, плутајућих нуклеарних електрана и примјене нуклеарних технологија у медицини.
Моди је истакао да су односи двије земље "издржали тест времена" и да се заснивају на повјерењу и међусобном поштовању.
Он је нагласио да је Путин посљедњих 25 година давао снажан допринос јачању стратешког партнерства.
Нагласио је да је Путин "вјешт руководилац" и захвалио му је на "неуморној посвећености сарадњи са Индијом".
''То вјешто руковођење допринијело је развоју односа двије земље. Односи двије земље засновани су на узајамном поштовању и повјерењу. Русија и Индија јачају сарадњу и подижу је на нови ниво'', рекао је премијер Индије.
Нагласио је да је ојачана сарадња двије земље на Арктику, као и да ускоро почиње рад на безвизном режиму за туристе из двије државе.
Двије стране такође су се усагласиле да успоставе програм економске сарадње до 2030. године, наставе рад на пројекту коридора Сјевер-Југ, ојачају сарадњу у области чисте енергије и минерала и да повећају академску размјену.
Моди је навео да се Индија залаже за дугорочно мирно рјешење украјинског сукоба.
Путин и Моди обратиће се и на пленарној сједници руско-индијског пословног форума.
