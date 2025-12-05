Logo
Путин и Моди потписали пакет споразума: Градиће заједничке фабрике за производњу лијека против рака

Извор:

Танјуг

05.12.2025

11:28

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин оцијенио је разговоре са премијером Индије Нарендром Модијем као "успјешне" и истакао да је потписан значајан пакет међувладиних, међуресорних и корпоративних споразума усмјерених на јачање економске сарадње Русије и Индије.

Најављено је да ће у Калушкој области бити изграђена заједничка фармацеутска фабрика за производњу лијекова против рака, док ће нови канал "РТ Индиа" олакшати индијској публици приступ информацијама о Русији, пренијела је РИА новости.Обим трговине ове године могао би да остане на нивоу из 2024, али двије земље вјерују да би могао да достигне 100 милијарди долара.

Удио поравнања у националним валутама већ износи 96 одсто.

Путин је указао да Русија и Индија разматрају сарадњу у области малих модуларних реактора, плутајућих нуклеарних електрана и примјене нуклеарних технологија у медицини.

Моди је истакао да су односи двије земље "издржали тест времена" и да се заснивају на повјерењу и међусобном поштовању.

Он је нагласио да је Путин посљедњих 25 година давао снажан допринос јачању стратешког партнерства.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Владимир Путин

Свијет

Путин: Повуците се, или узимамо силом

Нагласио је да је Путин "вјешт руководилац" и захвалио му је на "неуморној посвећености сарадњи са Индијом".

''То вјешто руковођење допринијело је развоју односа двије земље. Односи двије земље засновани су на узајамном поштовању и повјерењу. Русија и Индија јачају сарадњу и подижу је на нови ниво'', рекао је премијер Индије.

Нагласио је да је ојачана сарадња двије земље на Арктику, као и да ускоро почиње рад на безвизном режиму за туристе из двије државе.

Владимир Путин-27112025

Свијет

Путин: Запад манипулише јавним мњењем

Двије стране такође су се усагласиле да успоставе програм економске сарадње до 2030. године, наставе рад на пројекту коридора Сјевер-Југ, ојачају сарадњу у области чисте енергије и минерала и да повећају академску размјену.

Моди је навео да се Индија залаже за дугорочно мирно рјешење украјинског сукоба.

Путин и Моди обратиће се и на пленарној сједници руско-индијског пословног форума.

Владимир Путин

Индија

Тагови:
