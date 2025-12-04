Logo
Путин: Москва инсистира на испуњењу обећања Алијансе о неширењу на исток

Извор:

СРНА

04.12.2025

21:00

Путин: Москва инсистира на испуњењу обећања Алијансе о неширењу на исток
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Русија инсистира на испуњењу обећања НАТО-а да се неће ширити на исток, истакао је руски предсједник Владимир Путин.

"Не тражимо ништа необично или неочекивано, гром из ведра неба. Једноставно захтијевамо да се испуне обећања која су нам већ дата. Нису измишљена јуче, дата су Русији још 1990-их. Никакво ширење НАТО-а на исток - то је јавно речено", нагласио је Путин у интервјуу за индијску телевизију "Индија тудеј".

Аутомобил

Регион

Због јаког вјетра и снијега забране саобраћаја на појединим дионицама

Путин је подсјетио да је од тада дошло до више таласа ширења НАТО-а, што је кулминирало напорима да се Украјина укључи у тај савез.

"Ово нам никако не одговара и представља озбиљну пријетњу Русији. Подсјетимо се да је НАТО војно-политички савез и да члан 5 Вашингтонског споразума – који каже да се оружани сукоб са једном чланицом НАТО-а сматра сукобом са свима – није укинут. Ово је пријетња за нас. Нико не схвата озбиљно наше безбједносне проблеме", појаснио је Путин.

Тагови:

Владимир Путин

Русија

NATO

