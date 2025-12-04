Пријети ли БиХ проблем издавања докумената: ИДДЕЕА тражи паре

Извор:
Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (ИДДЕЕА) тражи да јој се из буџетске резерве хитно исплати 1,58 милиона марака како би могла да плати обавезе према добављачима јер ће у супротном доћи до проблема у раду.
Из агенције наводе да је проблем настао по усвајању буџета за ову годину гдје им је буџет смањен за 4,64 милиона КМ.
"С обзиром на наведено Агенција неће моћи реализовати планиране активности у складу са Законом јер неће моћи измирити обавезе према добављачима које произилазе из закључених уговора", наводе они у свом приједлогу упућеном Савјету министара БиХ.
Наводе да ће средства користити за уговорене обавезе за регистарске таблице, личне карте, возачке дозволе и путне исправе.
Подсјећамо, буџет БиХ који је недавно усвојен износи 1,5 милијарди марака.
