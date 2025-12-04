Logo
Пријети ли БиХ проблем издавања докумената: ИДДЕЕА тражи паре

АТВ

04.12.2025

20:41

Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине (ИДДЕЕА) тражи да јој се из буџетске резерве хитно исплати 1,58 милиона марака како би могла да плати обавезе према добављачима јер ће у супротном доћи до проблема у раду.

Из агенције наводе да је проблем настао по усвајању буџета за ову годину гдје им је буџет смањен за 4,64 милиона КМ.

"С обзиром на наведено Агенција неће моћи реализовати планиране активности у складу са Законом јер неће моћи измирити обавезе према добављачима које произилазе из закључених уговора", наводе они у свом приједлогу упућеном Савјету министара БиХ.

дрон-04

Свијет

Хаос на небу: Дронови покушали ''пресрести'' Зеленског

Наводе да ће средства користити за уговорене обавезе за регистарске таблице, личне карте, возачке дозволе и путне исправе.

Подсјећамо, буџет БиХ који је недавно усвојен износи 1,5 милијарди марака.

