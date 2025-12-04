Европска комисија званично одобрила Реформску агенду БиХ

04.12.2025
Европска комисија службено је одобрила Реформску агенду БиХ, чиме је потврђено да документ испуњава кључне услове за кориштење 976,6 милиона евра из Инструмента ЕУ за реформе и раст.
Ова одлука представља један од најважнијих корака БиХ на путу ка дубљој економској интеграцији с Европском унијом.
Реформска агенда, коју је БиХ доставила 30. септембра 2025. године, према оцјени Комисије испуњава циљеве Уредбе о Инструменту за раст. Документ дефинише низ приоритетних реформи усмјерених на убрзање зелене и дигиталне транзиције, јачање приватног сектора, задржавање младих и квалификованих кадрова, те унапређење темељних права и владавине права.
Након позитивне оцјене, преостаје да БиХ потпише и ратификује Споразум о инструменту и Кредитни споразум. Тек након што ти документи ступе на снагу, те када се испуне сви прописани услови, може почети исплата средстава, укључујући и предфинансирање.
Одобрење Реформске агенде представља важан искорак у оквиру ширег Плана раста за Западни Балкан, вриједног 6 милијарди евра. Овај програм функционише по принципу „инвестиција уз реформе“ и државама региона треба да омогући брже приближавање јединственом тржишту ЕУ, уз одређене ране економске користи за грађане.
БиХ ће, као и остале земље у региону, средства добити искључиво под условом успјешног спровођења реформских мјера, које обухватају темељне политичке промјене, јачање институција и социоекономске реформе уз континуирану сарадњу с Европском комисијом.
С одобрењем Реформске агенде БиХ, свих шест партнера Западног Балкана сада има усвојене реформске програме и може почети користити погодности из Инструмента, док паралелно напредује на свом европском путу.
