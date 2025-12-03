Logo
У Бањалуци 14 ескорт огласа, али други град је рекордер

Извор:

Херцеговина.инфо

03.12.2025

17:08

Министарство унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона у службеном одговору о проституцији наводи да је током 2025. године забиљежен само један случај, и то навођења малољетнице на проституцију у Чапљини, али подаци с међународне ескорт платформе "Euro Girls Escort" приказују потпуно друкчију слику стварности.

Према тренутним подацима с портала, у БиХ је активно 277 ескорт огласа, од чега:

  • 50 у Мостару
  • 174 у Сарајеву
  • 22 у Тузли
  • 14 у Бањалуци
  • 4 у Требињу

Како пише портал "Херцеговина инфо", Мостар се тако налази на другом мјесту у БиХ по броју оглашених ескорт профила, одмах иза Сарајева које је рекордер.

Најпознатија оглашивачица: “Палома” из Бразила

Међу најистакнутијим профилима на платформи налази се дјевојка која се представља под именом Палома, наводно из Бразила.

Телефон

Друштво

Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите

Тренутно је оглашена као доступна у Сарајеву, а њен јавни Инстаграм профил открива да је раније боравила у Мостару, гдје су објављене фотографије са локација у старом градском језгру.

Неке инстаграм странице чак су је описале као “најпознатију Бразилку у Мостару, инфлуенсерку и путохоличарку”, но њен профил на страници за ескорт показује нешто другачију слику.

На ескорт платформи Палома се наводи као "верификована“ и доступна 24 сата, без назначене цијене по сату, а број телефона који је остављен као контакт за муштерије је из Србије, што одговара методологији забиљеженој у полицијским истрагама ФУП-а протеклих мјесеци.

"Турнеје“ по градовима

Из анализе огласа видљиво је да се профили ротирају између различитих локација у БиХ, а понекад и регије.

Чини се да се користи модел који подразумијева изнајмљивање станова на краткотрајни најам (Аирбнб, Букинг, приватни најам), кратко задржавање у једном граду, те брзу ротацију дјевојака према потражњи, тзв. "турнеје“.

Смајли смијех виц

Вицеви

Виц дана: Заборавни Мујо

Овакав модус операнди у потпуности се поклапа с налазима током полицијских акција проведених у јуну ове године под надзором Тужилаштва БиХ, када су разбијене међународне криминалне мреже које су доводиле жене из Бразила и Кине ради сексуалне експлоатације у Сарајеву, Мостару и другим градовима.

Службена статистика и јавно доступни подаци

На новинарско питање МУП ХНК је доставио сљедећи податак:

"Током 2025. године забиљежен је један случај навођења на проституцију, а ради се о малољетној особи. У посљедње двије године евидентирана су и два случаја гдје су постојале индиције да су двије стране држављанке биле укључене у проституцију, али није прикупљено довољно доказа".

hitna pomoc

Хроника

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

Оваква статистика снажно одудара од стања приказаног на интернету, гдје се готово свакодневно појављују нови ескорт профили за Мостар.

Питање које се намеће гласи:

Како је могуће да се на интернету јавно оглашава више десетина профила, док полицијске евиденције показују тек симболичан број случајева?

Стручњаци упозоравају да се проституција у БиХ све више сели у дигитално окружење и постаје дио организованог криминала, укључујући трговину људима, уцјене, насиље и сексуалну експлоатацију.

Са друге стране, заговорници регулације наводе да би легализација и стандарди заштите могли смањити простор за криминалне мреже и омогућити транспарентан надзор.

