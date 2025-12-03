У Бањалуци 14 ескорт огласа, али други град је рекордер

Извор:
03.12.2025
Министарство унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона у службеном одговору о проституцији наводи да је током 2025. године забиљежен само један случај, и то навођења малољетнице на проституцију у Чапљини, али подаци с међународне ескорт платформе "Euro Girls Escort" приказују потпуно друкчију слику стварности.
Према тренутним подацима с портала, у БиХ је активно 277 ескорт огласа, од чега:
Како пише портал "Херцеговина инфо", Мостар се тако налази на другом мјесту у БиХ по броју оглашених ескорт профила, одмах иза Сарајева које је рекордер.
Међу најистакнутијим профилима на платформи налази се дјевојка која се представља под именом Палома, наводно из Бразила.
Тренутно је оглашена као доступна у Сарајеву, а њен јавни Инстаграм профил открива да је раније боравила у Мостару, гдје су објављене фотографије са локација у старом градском језгру.
Неке инстаграм странице чак су је описале као “најпознатију Бразилку у Мостару, инфлуенсерку и путохоличарку”, но њен профил на страници за ескорт показује нешто другачију слику.
На ескорт платформи Палома се наводи као "верификована“ и доступна 24 сата, без назначене цијене по сату, а број телефона који је остављен као контакт за муштерије је из Србије, што одговара методологији забиљеженој у полицијским истрагама ФУП-а протеклих мјесеци.
Из анализе огласа видљиво је да се профили ротирају између различитих локација у БиХ, а понекад и регије.
Чини се да се користи модел који подразумијева изнајмљивање станова на краткотрајни најам (Аирбнб, Букинг, приватни најам), кратко задржавање у једном граду, те брзу ротацију дјевојака према потражњи, тзв. "турнеје“.
Овакав модус операнди у потпуности се поклапа с налазима током полицијских акција проведених у јуну ове године под надзором Тужилаштва БиХ, када су разбијене међународне криминалне мреже које су доводиле жене из Бразила и Кине ради сексуалне експлоатације у Сарајеву, Мостару и другим градовима.
На новинарско питање МУП ХНК је доставио сљедећи податак:
"Током 2025. године забиљежен је један случај навођења на проституцију, а ради се о малољетној особи. У посљедње двије године евидентирана су и два случаја гдје су постојале индиције да су двије стране држављанке биле укључене у проституцију, али није прикупљено довољно доказа".
Оваква статистика снажно одудара од стања приказаног на интернету, гдје се готово свакодневно појављују нови ескорт профили за Мостар.
Како је могуће да се на интернету јавно оглашава више десетина профила, док полицијске евиденције показују тек симболичан број случајева?
Стручњаци упозоравају да се проституција у БиХ све више сели у дигитално окружење и постаје дио организованог криминала, укључујући трговину људима, уцјене, насиље и сексуалну експлоатацију.
Са друге стране, заговорници регулације наводе да би легализација и стандарди заштите могли смањити простор за криминалне мреже и омогућити транспарентан надзор.
