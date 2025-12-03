Logo
Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

СРНА

03.12.2025

16:50

Фото: АТВ

Судској полицији Републике Српске данас је уручено 13 нових транспортних возила, а донација Делегације ЕУ у БиХ вриједна је 1,3 милиона КМ.

Свечаности и презентацији у Бањалуци присуствовао је министар правде Републике Српске Горан Селак, који је рекао да су возила израђена по највишим стандардима када је ријеч о спровођењу лица лишених слободе.

"Ова возила су израђена по препорукама Комитета за људска права који врши надзор над радом установа за извршење кривичних и прекршајних санкција", рекао је Селак новинарима у Бањалуци.

Он је истакао да је набавка 13 возила велики посао, али а ће и даље радити на томе да се побољша материјални статус запослених.

"Министарство правде и министарство финансија дали су допринос да се возила региструју, осигурају и ставе у функцију. Судска полиција добила је нова возила, трудићемо се да је додатно опремимо и да побољшамо лична примања, набавимо нове униформе и средства за рад. Трудићемо се да унаприједимо и изједначимо права полицијских службеника са онима у Министарству унутрашњих послова Републике Српске", поручио је Селак.

Директор Судске полиције Жељко Драгојевић указао је да су била потребна нова возила Судској полицији с обзиром даје ово једина полиција која извршава наредбе за спровођење лица.

"Судска полиција током једне године пређе од 750 до 800 хиљада километара. У том смислу ће овај завршени пројекат бити значајан. Изразио бих захвалност Влади Републике Српске и министарству правде на средствима за регистрацију и осигурање возила", рекао је Драгојевић.

Он је рекао да су возила опремљена свјетлосном и звучном сигнализацијом, по највишим стандардима у овој области.

"Од ових 13 возила имамо два транспортера за брзе интервенције и спровођење, прије свега малољетних лица и заштићених свједока", навео је Драгојевић.

Презентацији нових возила Судске полиције присуствовала је и предсједница Врхновног суда Републике Српске Даниела Миловановић.

Судска полиција обиљежава 22 године од оснивања, а у склопу обиљежавања годишњице одржан је и дан отворених врата за ученике основних школа у Бањалуци.

Sudska policija

