Најновији резултати: Ево колика је разлика између Карана и Блануше

Извор:
АТВ
03.12.2025
15:37
Коментари:1
Кандидат СНСД-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран освојио је 221.836 гласова, што је за 9.558 гласова више од кандидата СДС-а Бранка Блануше, који је добио 212.278, најновији су прелиминарни, незванични и некомплетни резултати Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ.
Након обрађених 99,91 одсто бирачких мјеста, Каран је освојио 50,39 одсто гласова, а Блануша 48,22 одсто.
На трећем мјесту је Драган Ђокановић из Савеза за нову политику за којег је гласао 2.019 бирача или 0,46 одсто.
Никола Лазаревић из Еколошке партије Републике Српске добио је 1.696 гласова или 0,39 одсто.
За независног кандидата Игора Гашевића гласао је 1.346 или 0,31 одсто гласача, а за Славка Драгичевића 1.062, односно 0,24 одсто.
Према подацима ЦИК-а, од 1.264.366 уписаних у бирачки списак право гласа на изборима искористило је 448.515 бирача или 35,47 одсто.
Важећих листића је 440.237 или 98,15 одсто, празних 865 или 0,19 одсто, док је неважећих листића по другим критеријумима 7.413 или 1,65 одсто.
