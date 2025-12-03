Logo
Large banner

Најновији резултати: Ево колика је разлика између Карана и Блануше

Извор:

АТВ

03.12.2025

15:37

Коментари:

1
Каран и Блануша

Кандидат СНСД-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран освојио је 221.836 гласова, што је за 9.558 гласова више од кандидата СДС-а Бранка Блануше, који је добио 212.278, најновији су прелиминарни, незванични и некомплетни резултати Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ.

Након обрађених 99,91 одсто бирачких мјеста, Каран је освојио 50,39 одсто гласова, а Блануша 48,22 одсто.

На трећем мјесту је Драган Ђокановић из Савеза за нову политику за којег је гласао 2.019 бирача или 0,46 одсто.

CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

Нова наредба ЦИК-а: Поновно контролно бројање на 23 мјеста у Добоју

Никола Лазаревић из Еколошке партије Републике Српске добио је 1.696 гласова или 0,39 одсто.

За независног кандидата Игора Гашевића гласао је 1.346 или 0,31 одсто гласача, а за Славка Драгичевића 1.062, односно 0,24 одсто.

Према подацима ЦИК-а, од 1.264.366 уписаних у бирачки списак право гласа на изборима искористило је 448.515 бирача или 35,47 одсто.

stanivukovic 2

Бања Лука

Тужилаштво неће саслушати Драшка Станивуковића?

Важећих листића је 440.237 или 98,15 одсто, празних 865 или 0,19 одсто, док је неважећих листића по другим критеријумима 7.413 или 1,65 одсто.

Подијели:

Тагови:

Синиша Каран

Бранко Блануша

ЦИК БиХ

Пријевремени избори 2025

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Митровић: Наставићемо подршку инвеститорима у Српској

Република Српска

Митровић: Наставићемо подршку инвеститорима у Српској

1 ч

0
Повриједио се још један кошаркаш Звезде: Огласили се црвено-бијели

Кошарка

Повриједио се још један кошаркаш Звезде: Огласили се црвено-бијели

1 ч

0
Тржиште криптовалута се опоравља, биткоин порастао за 4,64 одсто на 78.816 евра

Економија

Тржиште криптовалута се опоравља, биткоин порастао за 4,64 одсто на 78.816 евра

1 ч

0
Психолог: "Непослушна" д‌јеца често постану успјешнији људи

Савјети

Психолог: "Непослушна" д‌јеца често постану успјешнији људи

1 ч

0

Више из рубрике

CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

Нова наредба ЦИК-а: Поновно контролно бројање на 23 мјеста у Добоју

1 ч

3
Митровић: Наставићемо подршку инвеститорима у Српској

Република Српска

Митровић: Наставићемо подршку инвеститорима у Српској

1 ч

0
Којић: Упркос пријетњама, наставићу са изношењем истине о српском страдању

Република Српска

Којић: Упркос пријетњама, наставићу са изношењем истине о српском страдању

2 ч

9
Минић: Састанак са борачким категоријама позитиван, критике ћу размотрити

Република Српска

Минић: Састанак са борачким категоријама позитиван, критике ћу размотрити

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

04

Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите

17

02

Виц дана: Заборавни Мујо

17

00

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

16

56

Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

16

50

Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner