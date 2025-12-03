Повриједио се још један кошаркаш Звезде: Огласили се црвено-бијели

03.12.2025
15:21
Коментари:0
Пред утакмицу са Барселоном (петак, 20.00), црвено-бијели су издали саопштење о здравственом билтену тима. Навели су из Црвене звезде на званичном сајту да се од повреде опоравио Дејан Давидовац и да је почео са тренинзима.
Поред њега, повреда је прошлост и за Ебуку Изундуа, а он индивидуално тренира са кондиционим тренером.
"КК Црвена звезда Меридианбет обавјештава јавност да се Дејан Давидовац опоравио од повреде адуктора (примицач) и почео са тимским тренинзима.
Ебука Изунду се такође опоравио од повреде скочног зглоба, и почео са индивидуалним тренинзима са кондиционим тренером", наводи се у саопштењу.
Што се тиче Уроша Плавшића, он је током утакмице са Олимпијакосом задобио повреду рамена, а његов опоравак трајаће више недјеља. Поред тога, познат је статус и Хасијела Ривера, док је нови повријеђени играч у српском тиму Јаго дос Сантос.
Економија
Тржиште криптовалута се опоравља, биткоин порастао за 4,64 одсто на 78.816 евра
"Урош Плавишић је током утакмице са Олимпијакосом задобио након ударца повреду рамена. У процесу је опоравка који ће трајати више недјеља.
Након контроле одрађене 01.12 Хасиел Риверо је одложио је штаке и наставља са процесом опоравка.
На тренингу у сриједу бол у нози осјетио је бек Јаго Дос Сантос, због чега је раније напустио тренинг, а након прегледа и дијагностике биће утврђен степен повреде и даљи кораци", саопштили су црвено-бијели, пише Спортињо.
Економија
1 ч0
Савјети
1 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч9
Најновије
Најчитаније
17
04
17
02
17
00
16
56
16
50
Тренутно на програму