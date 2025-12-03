Logo
Повриједио се још један кошаркаш Звезде: Огласили се црвено-бијели

03.12.2025

15:21

Повриједио се још један кошаркаш Звезде: Огласили се црвено-бијели
Фото: Танјуг/АП

Пред утакмицу са Барселоном (петак, 20.00), црвено-бијели су издали саопштење о здравственом билтену тима. Навели су из Црвене звезде на званичном сајту да се од повреде опоравио Дејан Давидовац и да је почео са тренинзима.

Поред њега, повреда је прошлост и за Ебуку Изундуа, а он индивидуално тренира са кондиционим тренером.

"КК Црвена звезда Меридианбет обавјештава јавност да се Дејан Давидовац опоравио од повреде адуктора (примицач) и почео са тимским тренинзима.

Ебука Изунду се такође опоравио од повреде скочног зглоба, и почео са индивидуалним тренинзима са кондиционим тренером", наводи се у саопштењу.

Што се тиче Уроша Плавшића, он је током утакмице са Олимпијакосом задобио повреду рамена, а његов опоравак трајаће више недјеља. Поред тога, познат је статус и Хасијела Ривера, док је нови повријеђени играч у српском тиму Јаго дос Сантос.

Економија

Тржиште криптовалута се опоравља, биткоин порастао за 4,64 одсто на 78.816 евра

"Урош Плавишић је током утакмице са Олимпијакосом задобио након ударца повреду рамена. У процесу је опоравка који ће трајати више недјеља.

Након контроле одрађене 01.12 Хасиел Риверо је одложио је штаке и наставља са процесом опоравка.

На тренингу у сриједу бол у нози осјетио је бек Јаго Дос Сантос, због чега је раније напустио тренинг, а након прегледа и дијагностике биће утврђен степен повреде и даљи кораци", саопштили су црвено-бијели, пише Спортињо.

КК Црвена звезда

