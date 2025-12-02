''Турнир пријатељства'': Република Српска угостила Србију и Русију

02.12.2025
20:26
Коментари:0
Кошаркашки савез Републике Српске домаћин је "Турнира пријатељства" на који су пристигле кадетске селекције Србије и Русије. Дворана Борик и она у Лакташима биће поприште међусобних окршаја који за циљ имају стицање искуства, размјену кошаркашког знања, али и јачање сарадње три савеза А на свим нивоима.
"Поздрављам наше пријатеље из Русије и Србије, који су дошли у јаким саставима. Кошаркашки савез Републике Српске већ интензивно ради са селекцијама Српске, а недавно смо са једном селекцијом боравили у Кини, а сад имамо јак турнир у Бањалуци и Лакташима. Надам се да ће доћи и доста публике" рекао је Милан Ђајић, предсједник Кошаркашког савеза Републике Српске.
Руску кошаркашку делегацију предводе некадашњи репрезентативци, а данас оперативци у савезу, Сегеј Моња и Виктор Хријапа. Захвални су, кажу, на позиву да са кадетском селекцијом заиграју на турниру.
"Први пут смо у Бањалуци и сјајно смо дочекани. Хвала на прилици коју су нам дали наши домаћини да играмо овдје, јер је нама јако тешко наћи адекватне противнике. Биће ово јако важно за наше младе играче, да стекну искуство. Надам се наставку сарадње два савеза", рекао је Моња. а његово мишљење дијели и Виктор Хријапа.
"Ово је прво међународно искуство за нашу кадетску селекцију и много ће им значити. Драго нам је што и на овај начин јачамо сарадњу са Кошаркашким савезом Републике Српске и надам се да ћемо им ускоро узвратити гостопримство." каже Хријапа
Сергеј Моња и Виктор Хријапа добили су и поклоне од челних људи Кошаркашког савеза Републике Српске за успомену на "Турнир пријатељства" који ће да траје до четвртка.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму