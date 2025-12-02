Душан Милетић МВП АБА лиге за новембар

Извор:
Танјуг
02.12.2025
12:22
Кошаркаш Клужа Душан Милетић проглашен је за најкориснијег играча (МВП) АБА лиге у новембру, саопштено је данас на званичном сајту регионалног такмичења.
Кошаркаши Клужа су у новембру у регионалном такмичењу забиљежили четири побједе на четири утакмице. Милетић је у новембру просјечно биљежио 17 поена, 5,3 скока и 1,8 асистенције по мечу. Кошаркаши Клужа се тренутно налазе на другом мјесту на табели групе А АБА лиге са пет побједа и два пораза, преноси Тањуг.
У наредном деветом колу Клуж у дербију кола у недјељу дочекује кошаркаше Партизана.
