Logo
Large banner

Душан Милетић МВП АБА лиге за новембар

Извор:

Танјуг

02.12.2025

12:22

Коментари:

0
Лопта на терену
Фото: АТВ

Кошаркаш Клужа Душан Милетић проглашен је за најкориснијег играча (МВП) АБА лиге у новембру, саопштено је данас на званичном сајту регионалног такмичења.

Кошаркаши Клужа су у новембру у регионалном такмичењу забиљежили четири побједе на четири утакмице. Милетић је у новембру просјечно биљежио 17 поена, 5,3 скока и 1,8 асистенције по мечу. Кошаркаши Клужа се тренутно налазе на другом мјесту на табели групе А АБА лиге са пет побједа и два пораза, преноси Тањуг.

64f2dfa9eb5b9 kk igokea

Кошарка

Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

У наредном деветом колу Клуж у дербију кола у недјељу дочекује кошаркаше Партизана.

Подијели:

Тагови:

MVP

ABA liga

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

Кошарка

Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

1 д

0
Кошарац о скандалу: "Шта ће рећи бошњачки политичари? Правиће се луди"

Друштво

Кошарац о скандалу: "Шта ће рећи бошњачки политичари? Правиће се луди"

1 д

3
"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

Кошарка

"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

1 д

5
Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

Друштво

Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

1 д

5

Више из рубрике

"Жељко Обрадовић ће се обратити јавности?"

Кошарка

"Жељко Обрадовић ће се обратити јавности?"

5 ч

0
Јокић поново сам у Денверу, Далас однио побједу у "Бол арени"

Кошарка

Јокић поново сам у Денверу, Далас однио побједу у "Бол арени"

7 ч

0
Човић: Нисам очекивао онолики простаклук у Сарајеву

Кошарка

Човић: Нисам очекивао онолики простаклук у Сарајеву

17 ч

0
Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

Кошарка

Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

15

28

Досије: Убиство Слађане Милошевић

15

27

Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner