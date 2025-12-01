Logo

Човић: Нисам очекивао онолики простаклук у Сарајеву

Извор:

РТС

01.12.2025

21:43

Коментари:

0
Човић: Нисам очекивао онолики простаклук у Сарајеву
Фото: Tanjug/Miloš Milivojević

Предсједник Кошаркашког савеза Србије (КСС) Небојша Човић изјавио је да није очекивао навалу огромне количине простаклука и вријеђања од дијела навијача на гостовању репрезентације Србије против БиХ у Сарајеву, а да је након меча добио извињење од великог броја људи.

Човић је рекао да можда гријеши, али да није могуће да онолики транспаренти буду унесени у дворану, ако неко на полицијском врху није дао сагласност за то.

Он је навео да вријеђање није било од свих људи у хали, него од једне групе навијача.

miljana kulic sc jt

Сцена

Миљана Кулић излази из ''Елите'': Испливали детаљи уговора

"То је њихова навијачка група, а ми немамо такву навијачку групу, мислим за репрезентацију, ни у фудбалу ни у кошарци. Када је интонирана химна, било је велико звиждање, погрдне песме на рачун Србије, наставило се и касније `четници, четници`. Али, ми смо успели да смиримо екипу и будемо концентрисани само за кошарку", рекао је Човић вечерас за РТС.

Он је додао да је примијетио доста младих људи који су то све викали и пјевали и поновио да је након утакмице било и јако пуно оних који су пришли играчима и извињавали се, што сматра оптимистичним.

Кошаркаши Србије су синоћ у Сарајеву побиједили БиХ резултатом 74:72 у другом колу групе "Ц" квалификација за Свјетско првенство.

Меч је обиљежило увредљиво скандирање на рачун Србије и српског народа.

Подијели:

Тагови:

Košarka

Србија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

Кошарка

Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

9 ч

0
Пала одлука: Ево ко ће сједити на клупи Партизана против Бајерна

Кошарка

Пала одлука: Ево ко ће сједити на клупи Партизана против Бајерна

10 ч

0
КСС се огласио послије скандала у Сарајеву

Кошарка

КСС се огласио послије скандала у Сарајеву

10 ч

3
"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

Кошарка

"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

1 д

5
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner