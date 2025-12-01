Човић: Нисам очекивао онолики простаклук у Сарајеву

Извор:
РТС
01.12.2025
21:43
Коментари:0
Предсједник Кошаркашког савеза Србије (КСС) Небојша Човић изјавио је да није очекивао навалу огромне количине простаклука и вријеђања од дијела навијача на гостовању репрезентације Србије против БиХ у Сарајеву, а да је након меча добио извињење од великог броја људи.
Човић је рекао да можда гријеши, али да није могуће да онолики транспаренти буду унесени у дворану, ако неко на полицијском врху није дао сагласност за то.
Он је навео да вријеђање није било од свих људи у хали, него од једне групе навијача.
Сцена
Миљана Кулић излази из ''Елите'': Испливали детаљи уговора
"То је њихова навијачка група, а ми немамо такву навијачку групу, мислим за репрезентацију, ни у фудбалу ни у кошарци. Када је интонирана химна, било је велико звиждање, погрдне песме на рачун Србије, наставило се и касније `четници, четници`. Али, ми смо успели да смиримо екипу и будемо концентрисани само за кошарку", рекао је Човић вечерас за РТС.
Он је додао да је примијетио доста младих људи који су то све викали и пјевали и поновио да је након утакмице било и јако пуно оних који су пришли играчима и извињавали се, што сматра оптимистичним.
Кошаркаши Србије су синоћ у Сарајеву побиједили БиХ резултатом 74:72 у другом колу групе "Ц" квалификација за Свјетско првенство.
Меч је обиљежило увредљиво скандирање на рачун Србије и српског народа.
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму