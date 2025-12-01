КСС се огласио послије скандала у Сарајеву

Извор:
01.12.2025
Кошаркашки савез Србије најоштрије осуђује неприхватљиво понашање дијела публике у дворани „Мирза Делибашић“ у Сарајеву током утакмице Босна и Херцеговина – Србија у квалификацијама за Свјетско првенство, наведено је на почетку саопштења објављеном на званичном сајту КСС.
"Сматрамо срамотним звиждање током интонирања химне Републике Србије, пјевање увредљивих националистичких пјесама, погрдна скандирања и поруке говора мржње упућене нашој репрезентацији и држави Србији и предсједнику наше земље, уз екстремно увредљиве транспаренте који немају никакве везе са спортом.
Овакви инциденти представљају озбиљно нарушавање спортског духа, вриједности фер-плеја и међународних спортских стандарда и не смију се толерисати ни на једном спортском догађају.
Кошаркашки савез Србије очекује и реакцију ФИБА након извјештаја делегата утакмице БиХ – Србија у Сарајеву, као и реакцију Кошаркашког савеза Босне и Херцеговине.
Репрезентација Србије је и у таквим околностима показала професионализам, мирноћу и спортски карактер, због чега смо изузетно поносни. Наш фокус остаје на игри, поштовању и вриједностима које кошарка треба да промовише", наводе из КСС.
Подсјетимо, Србија је предвођена новим селектором Душаном Алимпијевићем успјела да преокрене и против Босне и Херцеговине и да у драматичној завршници слави резултатом 74:72.
Била је то друга побједа Орлова у исто толико одиграних мечева на старту квалификација за Свјетско првенство 2027. године. Претходно је у Београду савладана Швајцарска, иако је Србија у једном тренутку имала заостатак од чак 23 поена.
