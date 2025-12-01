Logo

"Зашто се Нермин Никшић не огради од срамног скандирања репрезентацији Србије?"

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да је оно што се дешавало у сарајевској Скендерији на кошаркашкој утакмици репрезентација БиХ и Србије манифестација србофобије, шовинизма и дивљаштва, те упитао да ли је изостанак реакције политичког Сарајева знак одобравања?

Кошарац је указао да политичко Сарајево и данас ћути на најпримитивније испаде, скандалозно скандирање, провокације и увреде на рачун српских репрезентативаца.

"Не оглашава се ни Нермин Никшић, федерални премијер и предсједник партије која воли да се дичи тобоже мултиетничношћу", навео је Кошарац.

Кошарац о скандалу: "Шта ће рећи бошњачки политичари? Правиће се луди"

Он је додао да СДП-ова мултиетничност подразумијева да су добри и прихватљиви само њихови декоративни Срби у Сарајеву, који су подобни када треба узети српске позиције.

"Никшић је синоћ био на утакмици. Зашто се не огради од овог срамног скандала? Зашто јавно, јасно и гласно не осуди дивљаштво, вријеђање и фанатизам?", упитао је Кошарац.

Он је упитао да ли је изостанак реакције знак одобравања?

"Нека им је на образ и част. Ми смо поносни на репрезентацију Србије која је задржала спортски дух и достојанство", навео је Кошарац на "Инстаграму".

Српски кошаркаши синоћ су непријатељски дочекани у Сарајеву. Навијачи БиХ звиждали су за вријеме интонирања химне Србије "Боже правде", те све вријеме махали ратним заставама такозване Армије БиХ, под којом су почињени бројни злочини над српским народом.

Током првог полувремена са трибина су се могле чути увреде на рачун предсједника Србије Александра Вучића и Србије.

