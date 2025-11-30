Вулић: Нећу учествовати на сједници ПИК-а

Извор:
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић поручила је да неће учествовати на сједници Управног одбора Савјета за провођење мира (такозваног ПИК-а), тијела које није предвиђено нити једним одредбама Дејтонског споразума нити Уставом БиХ.
Подсјетила је да је Дејтонски мировни споразум дугорочно нарушен праксама актуелног, неизабраног и непотврђеног лица које се представља као високи представник, а чије одлуке нису потврдиле институције предвиђене међународним правом.
Према њеним ријечима, ослањање на такав модел управљања не јача мир, већ га делегитимише и удаљава БиХ од договорне, уставне и равноправне структуре коју је Дејтон јасно прописао.
"Поводом позива Луиса Кришока, супервизора за Брчко дистрикт, обавјештавам јавност да нећу учествовати на сједници Управног одбора Савјета за провођење мира (такозваног ПИК-а), тијела које није предвиђено нити једним одредбама Општег оквирног споразума за мир у БиХ, нити Уставом БиХ", рекла је Вулићева Срни.
Вулићева је истакла да је недопустиво мијењати кривично законодавство БиХ мимо Парламентарне скупштине, као и користити тзв. бонска овлаштења да би се политички кажњавали или елиминисали изабрани представници једног од конститутивних народа.
"Јуриш на Милорада Додика је осветничка, с циљем разградње Дејтона акција Шмита у саучесништву са правосуђем у БиХ. Таква пракса није `јачање функционалности`, већ облик политичког наметања који представља колонијални модел управљања, а не европске стандарде", навела је Вулићева.
Она је напоменула да је Устав БиХ у члану 3 изричито искључио регулисање имовинско-правних односа из надлежности институција БиХ, те јасно дефинисао да су те надлежности у рукама ентитета.
Исто тако, додала је, Анекс 2 Дејтонског споразума и Женевски споразум прецизирају међуентитетску линију разграничења и тиме потврђују да катастарска и друга имовина припада ентитетима у оквиру њихових територија.
"Због тога се поставља питање, о чему би се уопште требало разговарати са супервизором Брчко Дистрикта? Ако је тема кршење уставног поретка, занемаривање Дејтона, или покушаји преноса надлежности, онда такав разговор нема смисла водити са шеФовима Клубова, све проблеме у БиХ, као и разградњу Дејтона начинио је човјек без легитимитета, Кристијан Шмит", рекла је Вулићева.
Она је нагласила да је БиХ данас у најдубљој институционалној кризи од завршетка трагичног сукоба, управо због нарушавања уставног поретка и игнорисања свих механизама договорне демократије на којима Дејтон почива.
"СНСД неће учествовати у процесима који служе за прикривање тих унилатералних поступака. Као изабрани представник српског народа, мој мандат је да чувам Дејтонски споразум, уставну равнотежу и равноправност три конститутивна народа, и у складу с тим одбијам учешће на састанку тијела које нема уставни ни међународни легитимитет", истакла је Вулићева.
Напоменула је да само досљедно поштовање слова, а не духа Дејтона може сачувати мир, стабилност и достојанство свих грађана БиХ.
"Ја сам поносна Српкиња и никада и на за шта не бих издала свој народ. Шмитова идеја о протјеривању хришћана, стварању унитарне БиХ је против приципа Општег оквирног споразума за мир у БиХ и иста може довести само до ескалације односа, никако до поштовања, мира и суживота", закључила је Вулићева.
Луис Кришок, супервизор за Брчко дистрикт, позвао је шефове посланичких клубова у Представнчком дому Парламентарне скупштине БиХ на састанак Управног одбора ПИК-а који ће се одржати 2. децембра у Сарајеву.
