Митровић: Парламентарна скупштина нема надлежност да расправља о имовини

Извор:

СРНА

30.11.2025

09:42

Коментари:

0
Митровић: Парламентарна скупштина нема надлежност да расправља о имовини

У Уставу БиХ не постоји одредба којом се даје надлежност било којем органу на нивоу БиХ да кроз законодавну или неку другу нормативну активност регулише, односно уреди питање државне имовине, имовинских права, па ни Парламентарној скупштини и Уставном суду БиХ, изјавио је професор права Љубинко Митровић.

Митровић је нагласио да другачија тумачења која су данас и те како присутна, прије свега, у ФБиХ, јесу само тумачења изведена из неких других одредаба Устава БиХ и представљају покушаје неуставног прекрајања Устава БиХ.

"Просто је немогуће, према Уставу БиХ, било коме, па и Парламентарној скупштини БиХ конституисати неке нове надлежности, односно давати јој у надлежност нешто што она нема према Уставу БиХ као највишем правном акту" истакао је Митровић и поручио српским посланицима да то имају на уму.

Он је напоменуо да је скоро незапажено промакла изузетно важна информација из Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ према којој су сви српски посланици одбили да се по хитној и у скраћеној процедури расправља о некаквом приједлогу закона о државној имовини.

Он је додао да је то, нажалост, ријеткост.

Полиција Србија

Хроника

Дјевојка (25) испала из аута током језивог удеса: Оцу и сину није било спаса

"Исказано српско јединство храбри и враћа наду свима нама који пратимо политичка дешавања у Републици Српској и БиХ. Потпуно сам сигуран да ће овај, потпуно неуставни пројекат исту судбину доживјети и у наставку, односно у такозваној редовној процедури", оцијенио је Митровић за Срну.

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ разматраће у редовној процедури Приједлог закона о државној имовини јер на сједници одржаној у четвртак, 27. новембра, није било ентитетске већине да се о њему расправља по хитној и скраћеној процедури.

Предлагачи су посланици Јасмин Емрић, Шемсудин Мехмедовић, Аида Баручија и Елвиса Хоџић.

Ljubinko Mitrović

BiH

Република Српска

