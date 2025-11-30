Logo
Large banner

Појавио се снимак стравичне несреће у Лакташима у којој је погинуо младић (24)

Извор:

Агенције

30.11.2025

09:41

Коментари:

0
Појавио се снимак стравичне несреће у Лакташима у којој је погинуо младић (24)

У тешкој саобраћајној несрећи која се јуче у раним јутарњим часовима догодила у Лакташима живот је изгубио В.К. (24) из тог града.

Према првим информацијама, несрећа се десила око 3 часа ујутро, када је аутомобил “мерцедес” којим је управљао страдали младић, великом брзином ударио у паркирани камион.

На снимку надзорне камере који је у посједу портала Црна-хроника, јасно се види како младић вози изузетно великом и неприлагођеном брзином. Само неколико секунди касније возило дословно прелијеће преко пута и забија се под камион, након чега долази до фаталног удара.

Према ријечима мјештана, брзина којом се аутомобил кретао била је изузетно опасна и није оставила могућност за избјегавање трагедије.

rotacija policija rs mup rs

Хроника

Трагедија у Лакташима: Погинуо младић (24)

Увиђај трајао више сати

Мјесто догађаја било је блокирано до раних јутарњих сати.

Смрт младог суграђанина потресла је Лакташе, а пријатељи и комшије у шоку су због трагичне вијести.

Из Окружног јавног тужилаштва Бањалука потврђено је да је на лицу мјеста увиђај обавио дежурни тужилац ОЈТ Бањалука, заједно са полицијским службеницима ПС Лакташи, те да ће се након вјештачења утврдити све околности које су довеле до несреће, преноси Црна хроника.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

погинуо младић

Лакташи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка (25) испала из аута током језивог удеса: Оцу и сину није било спаса

Хроника

Дјевојка (25) испала из аута током језивог удеса: Оцу и сину није било спаса

9 ч

0
У саобраћајној несрећи погинули шестомјесечна беба и мушкарац

Србија

У саобраћајној несрећи погинули шестомјесечна беба и мушкарац

10 ч

0
Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

Свијет

Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

21 ч

0
Одржано предавање о безбједности младих у саобраћају

Друштво

Одржано предавање о безбједности младих у саобраћају

22 ч

0

Више из рубрике

Дјевојка (25) испала из аута током језивог удеса: Оцу и сину није било спаса

Хроника

Дјевојка (25) испала из аута током језивог удеса: Оцу и сину није било спаса

9 ч

0
Шок: Ватрогасац у центру афере! Ухапшен са братом због шверца оружја

Хроника

Шок: Ватрогасац у центру афере! Ухапшен са братом због шверца оружја

1 д

0
Трагедија у Лакташима: Погинуо младић (24)

Хроника

Трагедија у Лакташима: Погинуо младић (24)

1 д

0
Затвор

Хроника

Скандал у БиХ: Судија заборавио притвореника, провео 25 дана у затвору

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner