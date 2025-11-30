Појавио се снимак стравичне несреће у Лакташима у којој је погинуо младић (24)

Извор:
30.11.2025
09:41
У тешкој саобраћајној несрећи која се јуче у раним јутарњим часовима догодила у Лакташима живот је изгубио В.К. (24) из тог града.
Према првим информацијама, несрећа се десила око 3 часа ујутро, када је аутомобил “мерцедес” којим је управљао страдали младић, великом брзином ударио у паркирани камион.
На снимку надзорне камере који је у посједу портала Црна-хроника, јасно се види како младић вози изузетно великом и неприлагођеном брзином. Само неколико секунди касније возило дословно прелијеће преко пута и забија се под камион, након чега долази до фаталног удара.
Према ријечима мјештана, брзина којом се аутомобил кретао била је изузетно опасна и није оставила могућност за избјегавање трагедије.
Трагедија у Лакташима: Погинуо младић (24)
Мјесто догађаја било је блокирано до раних јутарњих сати.
Смрт младог суграђанина потресла је Лакташе, а пријатељи и комшије у шоку су због трагичне вијести.
Из Окружног јавног тужилаштва Бањалука потврђено је да је на лицу мјеста увиђај обавио дежурни тужилац ОЈТ Бањалука, заједно са полицијским службеницима ПС Лакташи, те да ће се након вјештачења утврдити све околности које су довеле до несреће, преноси Црна хроника.
