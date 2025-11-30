Дјевојка (25) испала из аута током језивог удеса: Оцу и сину није било спаса

Извор:
Блиц
30.11.2025
09:29
У Београду када је ноћас дошло до тешке саобраћајне несреће на дионици ауто-пута Милош Велики повријеђена је млада жена од око 25 година.
Према првим информацијама, жена је испала из возила током удеса под још увијек неразјашњеним околностима, пише Блиц.
Екипе Хитне помоћи одмах су реаговале и тешко повријеђену дјевојку превезле у Ургентни центар, гдје је примљена без свијести.
Хитно збринута у болницу
Имала је видљиве хематоме на коленима, као и крварење у предјелу главе, због чега је хитно збринута. За сада није познат степен повреда нити да ли је животно угрожена.
Подсјетимо, у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ, око један сат послије поноћи, на ауто-путу "Милош Велики", у смјеру ка Чачку, на дјелу моста на Сави, на територији општине Сурчин–Обреновац, страдала је шестомјесечна беба и мушкарац, а жена је повријеђена.
