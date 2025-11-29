Logo
Погинуо држављанин Сирије (20), ударио га путнички воз

Извор:

СРНА

29.11.2025

11:40

Погинуо држављанин Сирије (20), ударио га путнички воз
Фото: Pixabay

Држављанин Сирије (20) погинуо је у насељу Блажуј у општини Илиџа када га је ударио путнички воз који је саобраћао на релацији Сарајево-Пазарић, саопштио је МУП Кантона Сарајево.

Из полиције су навели да се несрећа догодила јуче око 8.00 часова, а да је страдала особа А. А.

О свему је обавијештен дежурни кантонални тужилац, која је изашла на лице мјеста и руководила увиђајем.

Сарајево

погинуо младић

Sirijac

