Погинуо држављанин Сирије (20), ударио га путнички воз

Извор:
СРНА
29.11.2025
11:40
Коментари:0
Држављанин Сирије (20) погинуо је у насељу Блажуј у општини Илиџа када га је ударио путнички воз који је саобраћао на релацији Сарајево-Пазарић, саопштио је МУП Кантона Сарајево.
Из полиције су навели да се несрећа догодила јуче око 8.00 часова, а да је страдала особа А. А.
О свему је обавијештен дежурни кантонални тужилац, која је изашла на лице мјеста и руководила увиђајем.
