Детаљи стравичне несреће: Отац и кћерка (16) погинули, мајка превезена у болницу

29.11.2025

11:05

Фото: Printscreen/Kurir

Страдала породица из Инђије, према првим сазнањима, јутрос је била на путу ка свињокољу када је дошло до трагедије.

Тешка саобраћајна несрећа догодила се јутрос у Лаћарку на путу који води према Чалми, у којој су у судару путничког аутомобила и комбија погинули мушкарац и његова 16-годишња кћерка. Мајка је преживјела и превезена је у болницу. Страдала породица из Инђије, према првим сазнањима, јутрос је била на путу ка свињокољу када је дошло до трагедије.

Очевици, који су се затекли одмах након удара, тврде да је путнички аутомобил, у тренутку скретања, налетио на комби који се, како наводе, "испријечио на путу" баш у дијелу кривине према Чалми, гдје је видљивост смањена. Званичне потврде о узроцима још нема. Полиција и тужилаштво утврђују тачан слијед догађаја.

Kija Kockar

Сцена

Кија Коцкар напустила Србију након сукоба са Каћом Живковић

У Општу болницу Сремска Митровица превезене су двије особе

Мушкарац (35) који има повреде грудног коша и доњих екстремитета, жена (37) која је задобила повреде у предјелу рамена. Обоје су свјесни и оријентисани, а у току је комплетна дијагностика и праћење стања.

Надлежни прикупљају трагове и свједочења како би се утврдило шта је довело до судара у кривини, коју возачи одавно сматрају ризичном, а која је јутрос била додатно отежана густим слојем магле.

Србија

Саобраћајна несрећа

