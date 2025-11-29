Logo
Large banner

Најпродаванији производ на Црни петак: Рекордна онлајн потрошња достигла 8,6 милијарди, цифра није коначна

Извор:

Агенције

29.11.2025

10:34

Коментари:

0
Најпродаванији производ на Црни петак: Рекордна онлајн потрошња достигла 8,6 милијарди, цифра није коначна

Амерички купци остварују рекордни Црни петак (Блацк Фридаy), при чему је онлајн потрошња већ достигла 8,6 милијарди долара до 18.30 по источном времену, а пројекције указују да би коначна цифра могла премашити првобитне процјене, наводи Адобе Аналитикс.

Онлајн потрошња за Црни петак до 18.30 представља раст од 9,4% у односу на прошлу годину, што је нешто изнад раније прогнозе о расту од 8,3%.

Адобе сада очекује да ће потрошачи до краја дана потрошити између 11,7 и 11,9 милијарди долара, што је више од претходне процјене од 11,7 милијарди. То би представљало нови једнодневни рекорд у онлајн куповини. Адобе је такође утврдио да се све више купаца окреће АИ алатима и услугама „Купи сада, плати касније“.

Подаци су резултат анализе преко билион посјета малопродајним сајтовима у САД, обухватајући 100 милиона производа у 18 категорија.

''Адобе је анкетирао више од 1.000 потрошача у САД, а готово половина њих вјерује да ће најбољи попусти ове сезоне стићи баш на Блацк Фридаy, због чега многи купују прије Сајбер понедјељка'', изјавио је Вивек Пандyа, главни аналитичар у Адобе Дигитал Инсајту.

''С обзиром на снажну потрошњу током дана, очекујемо да ће коначна цифра премашити нашу првобитну прогнозу“.

Снажан Црни петак поставља темеље за оно што Адобе очекује да буде Сајбер недјеља (Цyбер Wеек) — петодневни период од Дана захвалности до Сајбер понедјељка. Компанија прогнозира да ће тај период чинити 17,2% укупне празничне потрошње, односно 43,7 милијарди долара, што представља раст од 6,3% у односу на прошлу годину.

popusti pixabay

Занимљивости

Научници открили шта Црни петак ради мозгу

Најтраженији производи за Црни петак

Најпродаванији артикли до сада су телевизори, нови Нинтендо Сwитцх 2, Аппле АирПодс 4 и Оура Ринг 4. Кухињски апарати, попут КитцхенАид миксера и посуда за складиштење, такође се брзо продају, заједно са машинама за прање веша и сушење, бициклима и кошевима за кошарку.

Анкета Адобеа показала је да је 50% испитаника планирало да онлајн купује одећу и модне додатке, затим играчке (40%), као и рачунаре и електронске уређаје (36%).

Раст потрошње подстакнут је попустима који су били већи него што су аналитичари очекивали. Електроника је имала највећа снижења, до 29% у односу на редовне цијене, затим играчке са 28%, одјећа са 25% и телевизори са 24%. Рачунари, кућни апарати, намештај и спортска опрема такође су забиљежили значајна снижења од 19% до 23%.

Купци се окрећу АИ алатима и мобилној куповини

Купци све чешће користе вјештачку интелигенцију како би се лакше снашли у попустима и пронашли одговарајуће производе. Саобраћај ка малопродајним сајтовима који потиче од АИ асистената — мјери се кликовима на линкове препоручене од АИ алата — очекује се да порасте за 600% у односу на прошлу годину.

У анкети, готово половина испитаних изјавила је да је користила или планира да користи АИ током празничне куповине, прије свега за проналажење попуста, истраживање производа и препоруке.

crni petak

Савјети

Грађани, опрез: Црни петак доноси ове опасности

Све веће ослањање на АИ долази док компаније убрзано интегришу ову технологију у искуство празничне куповине. Раније ове недјеље, ОпенАИ је представио нову функцију у ЦхатГПТ-ју која креира персонализоване водиче за куповину постављањем додатних питања и претраживањем информација са интернета.

Мобилна куповина наставила је да доминира, чинећи 58,6% досадашње онлајн потрошње и генеришући 5,1 милијарду долара, што је раст од 11,3% у односу на претходну годину. То је удио већи од прошлогодишњег Црног петка, када је мобилна куповина чинила 55% трансакција.

Услуге „Купи сада, плати касније“ (БНПЛ) такође су забиљежиле појачану активност — очекује се да ће овај начин плаћања генерисати 761,8 милиона долара током Црног петка што је раст од 11% у односу на прошлу годину.

Велика већина ових куповина на рате обавља се преко мобилних уређаја, који чине 82,4% БНПЛ трансакција ове празничне сезоне. Потрошачи најчешће користе овај начин плаћања за електронику, одјећу, играчке и намјештај.

Подијели:

Тагови:

Crni petak

najprodavanija

proizvodi

kupovina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Грађани "хрле" у шопинг центре: Данас је црни петак

Економија

Грађани "хрле" у шопинг центре: Данас је црни петак

1 д

0
Ближи се "црни петак": МУП Српске издао упозорење грађанима

Република Српска

Ближи се "црни петак": МУП Српске издао упозорење грађанима

3 д

0
"Црни петак" - велики попусти или велика илузија?

Економија

"Црни петак" - велики попусти или велика илузија?

3 д

0
Ништа није случајно: Радници у Зари организују протест за Црни петак

Свијет

Ништа није случајно: Радници у Зари организују протест за Црни петак

3 д

0

Више из рубрике

Ово је листа најбогатијих Швајцараца: Имовина вриједна око 36 милијарди евра

Економија

Ово је листа најбогатијих Швајцараца: Имовина вриједна око 36 милијарди евра

2 ч

0
Расте цијена бакра, ево шта је разлог

Економија

Расте цијена бакра, ево шта је разлог

3 ч

0
Нови приједлог: Минимална плата у три категорије – 1.200, 1.400 и 1.600 марака

Економија

Нови приједлог: Минимална плата у три категорије – 1.200, 1.400 и 1.600 марака

19 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Познате нове цијене горива

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

12

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

12

02

Аграр: Млади у пољопривреди и успјех ове пољопривредне године

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner