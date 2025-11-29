Најпродаванији производ на Црни петак: Рекордна онлајн потрошња достигла 8,6 милијарди, цифра није коначна

Извор:
Амерички купци остварују рекордни Црни петак (Блацк Фридаy), при чему је онлајн потрошња већ достигла 8,6 милијарди долара до 18.30 по источном времену, а пројекције указују да би коначна цифра могла премашити првобитне процјене, наводи Адобе Аналитикс.
Онлајн потрошња за Црни петак до 18.30 представља раст од 9,4% у односу на прошлу годину, што је нешто изнад раније прогнозе о расту од 8,3%.
Адобе сада очекује да ће потрошачи до краја дана потрошити између 11,7 и 11,9 милијарди долара, што је више од претходне процјене од 11,7 милијарди. То би представљало нови једнодневни рекорд у онлајн куповини. Адобе је такође утврдио да се све више купаца окреће АИ алатима и услугама „Купи сада, плати касније“.
Подаци су резултат анализе преко билион посјета малопродајним сајтовима у САД, обухватајући 100 милиона производа у 18 категорија.
''Адобе је анкетирао више од 1.000 потрошача у САД, а готово половина њих вјерује да ће најбољи попусти ове сезоне стићи баш на Блацк Фридаy, због чега многи купују прије Сајбер понедјељка'', изјавио је Вивек Пандyа, главни аналитичар у Адобе Дигитал Инсајту.
''С обзиром на снажну потрошњу током дана, очекујемо да ће коначна цифра премашити нашу првобитну прогнозу“.
Снажан Црни петак поставља темеље за оно што Адобе очекује да буде Сајбер недјеља (Цyбер Wеек) — петодневни период од Дана захвалности до Сајбер понедјељка. Компанија прогнозира да ће тај период чинити 17,2% укупне празничне потрошње, односно 43,7 милијарди долара, што представља раст од 6,3% у односу на прошлу годину.
Најпродаванији артикли до сада су телевизори, нови Нинтендо Сwитцх 2, Аппле АирПодс 4 и Оура Ринг 4. Кухињски апарати, попут КитцхенАид миксера и посуда за складиштење, такође се брзо продају, заједно са машинама за прање веша и сушење, бициклима и кошевима за кошарку.
Анкета Адобеа показала је да је 50% испитаника планирало да онлајн купује одећу и модне додатке, затим играчке (40%), као и рачунаре и електронске уређаје (36%).
Раст потрошње подстакнут је попустима који су били већи него што су аналитичари очекивали. Електроника је имала највећа снижења, до 29% у односу на редовне цијене, затим играчке са 28%, одјећа са 25% и телевизори са 24%. Рачунари, кућни апарати, намештај и спортска опрема такође су забиљежили значајна снижења од 19% до 23%.
Купци све чешће користе вјештачку интелигенцију како би се лакше снашли у попустима и пронашли одговарајуће производе. Саобраћај ка малопродајним сајтовима који потиче од АИ асистената — мјери се кликовима на линкове препоручене од АИ алата — очекује се да порасте за 600% у односу на прошлу годину.
У анкети, готово половина испитаних изјавила је да је користила или планира да користи АИ током празничне куповине, прије свега за проналажење попуста, истраживање производа и препоруке.
Све веће ослањање на АИ долази док компаније убрзано интегришу ову технологију у искуство празничне куповине. Раније ове недјеље, ОпенАИ је представио нову функцију у ЦхатГПТ-ју која креира персонализоване водиче за куповину постављањем додатних питања и претраживањем информација са интернета.
Мобилна куповина наставила је да доминира, чинећи 58,6% досадашње онлајн потрошње и генеришући 5,1 милијарду долара, што је раст од 11,3% у односу на претходну годину. То је удио већи од прошлогодишњег Црног петка, када је мобилна куповина чинила 55% трансакција.
Услуге „Купи сада, плати касније“ (БНПЛ) такође су забиљежиле појачану активност — очекује се да ће овај начин плаћања генерисати 761,8 милиона долара током Црног петка што је раст од 11% у односу на прошлу годину.
Велика већина ових куповина на рате обавља се преко мобилних уређаја, који чине 82,4% БНПЛ трансакција ове празничне сезоне. Потрошачи најчешће користе овај начин плаћања за електронику, одјећу, играчке и намјештај.
