Научници открили шта Црни петак ради мозгу

Сваке године у новембру стиже Црни петак са великим обећањима огромних попуста и "понуда само за један дан".
Понуде које дјелују предобро да бисмо их пропустили, искачу "из фрижидера". А испод свега овога, крије се једна добро осмишљена стратегија.
Црни петак није само дан попуста. То је и психолошки догађај, пажљиво осмишљен да искористи начин на који наш мозак доноси одлуке, пише "Сајенс Алерт".
Разумијевање науке која стоји иза овог процеса може нам помоћи да препознамо када нас наводе да потрошимо више него што смо планирали.
Када бирамо између опција, на примјер да ли да купимо нови ТВ, наш мозак процјењује доказе "за" и "против" сваке опције.
Упоређујемо цијене, карактеристике, рецензије и оно што можемо да приуштимо. Када осјетимо да имамо довољно информација, доносимо одлуку.
Обично овај процес траје. Што је одлука важнија, више информација желимо да прикупимо.
А када смо под притиском, то се мијења. Мозак спушта праг колико информација му је потребно пре него што одлучи. Другим ријечима, временски притисак нас тјера да одлучујемо брже и са мање доказа.
То може бити корисно када је брзина важна. Ако паук слети на вашу руку, не анализирате мирно "предности и мане" прије него што га отерате. Али током Црног петка, исти тај брзи процес одлучивања може да нас наведе да купујемо импулсивно.
Поред тога што користи осећај "хитности", Црни петак користи и осјећај "оскудице". Знамо да попуст траје кратко и да многи људи купују у исто вријеме. То ствара снажан осјећај конкуренције - ако не реагујемо брзо, промашићемо прилику.
Док тражимо ТВ, сајт нам каже: "Остало само 8 комада" и "12 људи има овај производ у корпи". Одједном све дјелује као трка. Чак и ако нисте планирали да одмах купујете, можда ћете се осетити приморано да додате производ у корпу прије него што буде касно.
Осјећај оскудице мијења начин на који наш мозак процесуира информације. Када вјерујемо да је нешто ограничено, приписујемо томе већу вриједност, мислећи да је производ добар само зато што га други желе.
Када брзо доносимо одлуке, ослањамо се на мање доказа и већа је вјероватноћа да направимо грешке, позната психолошка појава под називом "компромис брзине и тачности".
Под притиском, мозак покушава да пронађе пречице за процјену опција, као што је број људи који гледа производ. А то може да буде мање корисна информација од детаља попут гаранције, квалитета производа или дугорочне вриједности.
Сигнализирање да је нешто оскудно, такође нас може одвратити од тражења додатних информација. Ако изгледа да производ може да нестане, поређење цијена или читање рецензија дјелује ризично. Производ би могао да нестане док још размишљамо.
Мозак воли предвидиве исходе и покушава да избјегне непотребан ризик, па умјесто да тражимо више информација, реагујемо брзо. Брзе одлуке нису увијек лоше.
Брза акција може да уштеди вријеме или спријечи штету када немамо све информације. Примјер је евакуација када се огласи пожарни аларм, чак и ако нисмо сигурни да ли заиста гори.
Али током Црног петка, трговци стварају вјештачку хитност. Тајмери, упозорења о "ограниченом броју" и банери "само данас" дизајнирани су да имитирају стварну оскудицу, гурајући наш мозак у преоптерећење одлучивања. Када се осјећај хитности активира, рационално размишљање одлази у други план. Престајемо да питамо "Да ли ми је ово стварно потребно?" и почињемо да размишљамо "Шта ако пропустим прилику?". То је врста размишљања због које купујете нови ТВ који је само мало бољи од оног који већ имате.
Црни петак дјелује као прослава уштеде, али је и мајсторска лекција из понашања и неуронауке. Разумијевање како ове тактике функционишу може вам помоћи да останете у контроли.
Планирајте прије него што наступи притисак - истражите шта вам стварно треба и прикупите више информација прије сезоне распродаја. Ово помаже када мозак мора да доноси одлуке под притиском времена.
Поставите буџет и држите га на оку - одлучите колико сте спремни да потрошите и подсјећајте себе током куповине. Ово помаже да неутралишете ефекат оскудице, подсјећајући мозак да постоје и друга ограничења.
Правите паузу прије куповине - када осјетите притисак, станите на минут. Пауза омогућава мозгу да сустигне узбуђење.
Питајте се: "Да ли бих ово желио/ла по пуној цијени?" - помаже мозгу да се фокусира на стварну вриједност производа.
Нема ничег лошег у томе да уживате у доброј понуди, али када се нађете усред узбуђења, важно је да се сјетите шта се дешава у вашем мозгу и ко заправо профитира. Надамо се да смо вам помогли.
