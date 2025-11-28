Пооштравају се услови за подршку незапосленим родитељима четворо и више дјеце

Извор:
У Бањалуци је одржана сједница Владе Републике Српске, на којој се по хитном поступку разматрао Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској.
Министар породице, омладине и спорта Селма Чабрић истакла је да се Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце мијења због одлуке Уставног суда, а да је циљ мијењања материјална подршка.
Додала је да су због злоупотребе, попут, фиктивног пребивалишта, пооштрени услови.
"Мјесто пребивалишта три године, не смије бити кривична пријава за породично насиље, реевиденција докумената", додаје Чабрићева.
Када је ријеч о измјени Закона о регистрацији привредних субјеката, министар правде Горан Селак истакао је да овај Закон иде у скупштинску процедуру, а да се измјене доносе да би олакшали грађанима и привреди остваривање права, свих права на једном мјесту.
"Успоставља се регистар стварних власника, чиме се ствара бољи увид у власничку структуру, јача се механизам контроле прања новца. Омогућава се грађанима да код нотара могу сав правни посао, у смислу документације добити на једном мјесту", додао је Селак.
Пред министрима се нашла и Информација о иницијативи за издавање гаранције Републике Српске за емисију обвезница предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске".
Влада Српске разматрала је и приједлоге одлука о поништавању поступка додјеле концесије за изградњу и коришћење вјетроелектране "Трусина" из Невесиња и о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење предузећа "Електропривреда Републике Српске", односно Рудника и Термоелектране "Угљевик".
