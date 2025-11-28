Logo
Large banner

Пооштравају се услови за подршку незапосленим родитељима четворо и више дјеце

Извор:

РТРС

28.11.2025

14:26

Коментари:

0
Пооштравају се услови за подршку незапосленим родитељима четворо и више дјеце
Фото: АТВ

У Бањалуци је одржана сједница Владе Републике Српске, на којој се по хитном поступку разматрао Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској.

Министар породице, омладине и спорта Селма Чабрић истакла је да се Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце мијења због одлуке Уставног суда, а да је циљ мијењања материјална подршка.

Додала је да су због злоупотребе, попут, фиктивног пребивалишта, пооштрени услови.

"Мјесто пребивалишта три године, не смије бити кривична пријава за породично насиље, реевиденција докумената", додаје Чабрићева.

Када је ријеч о измјени Закона о регистрацији привредних субјеката, министар правде Горан Селак истакао је да овај Закон иде у скупштинску процедуру, а да се измјене доносе да би олакшали грађанима и привреди остваривање права, свих права на једном мјесту.

"Успоставља се регистар стварних власника, чиме се ствара бољи увид у власничку структуру, јача се механизам контроле прања новца. Омогућава се грађанима да код нотара могу сав правни посао, у смислу документације добити на једном мјесту", додао је Селак.

Пред министрима се нашла и Информација о иницијативи за издавање гаранције Републике Српске за емисију обвезница предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске".

Влада Српске разматрала је и приједлоге одлука о поништавању поступка додјеле концесије за изградњу и коришћење вјетроелектране "Трусина" из Невесиња и о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење предузећа "Електропривреда Републике Српске", односно Рудника и Термоелектране "Угљевик".

Подијели:

Тагови:

Влада Републике Српске

Родитељи

Дјеца

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кошарац: Република Српска је титулар комплетне имовине на својој територији

Република Српска

Кошарац: Република Српска је титулар комплетне имовине на својој територији

5 ч

1
У недјељу одгођени избори у Корићанима

Република Српска

У недјељу одгођени избори у Корићанима

5 ч

0
Санкт Петербург и Република Српска јачају сарадњу

Република Српска

Санкт Петербург и Република Српска јачају сарадњу

5 ч

0
Сједница Владе Српске

Република Српска

Сједница Владе Српске

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

Small banner

Тренутно на програму

14:30

Временска прогноза

временска прогноза

14:35

Војвођански доручак/Ловачка кухиња

лајфстајл

15:00

Одметница ЕП14, (12+, Р)

серијски програм

15:50

Крваво цвијеће С02 ЕП 234 (12+)

серијски програм

16:40

Вјежбајте са Лидијом

лајфстајл

16:50

Најбоље из АТВ јутра

инфотејмент

17:10

Центар дана

инфотејмент

Стање на граничним прелазима

Small banner