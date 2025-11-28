Кошарац: Република Српска је титулар комплетне имовине на својој територији

Извор:
СРНА
28.11.2025
10:59
Коментари:1
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да је имовина Републике Српске српско национално питање и да је Република Српска титулар комплетне имовине на својој територији.
Кошарац је напоменуо да је питање имовине ријешено Дејтонским споразумом и Женевским принципима, гдје је јасно речено да Република Српска располаже са својих 49 одсто територије.
"Српска је одлучна да брани и сачува своју имовину, што је потврђено и на јучерашњој сједници Представничког дома парламента БиХ. Српски посланици јуче су показали јединство, одбијајући тенденциозни приједлог закона о тзв. државној имовини", рекао је Кошарац Срни.
Он је оцијенио да је српско једнство најбољи начин да се очувају витални интереси Српске и заштите њени капацитети.
"Бошњачки приједлог закона о тзв. државној имовини није никакво рјешење, већ нерјешив проблем за БиХ. Свјесни су да Српска никада неће прихватити да се одрекне своје имовине, јер јој је она гарантована Дејтонским споразумом", нагласио је Кошарац.
Он је указао да бошњачки политичари знају да им никада неће проћи закон о тзв. државној имовини, али упорно гурају ту причу у Парламентарној скупштини БиХ, са жељом да у крајњем исходу издејствују неуставну и незакониту интервенцију лажног високог представника Кристијана Шмита.
"Господо, будите врло опрезни са тим. То је стрмоглава странпутица за БиХ, из које неће бити повратка назад. Имовина Српске је црвена линија. То је светиња коју ћемо бранити по сваку цијену", поручио је Кошарац.
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ разматраће у редовној процедури Приједлог закона о државној имовини јер на јучерашњој сједници није било ентитетске већине да се о њему расправља по хитној и скраћеној процедури.
