Logo
Large banner

Кошарац: Република Српска је титулар комплетне имовине на својој територији

Извор:

СРНА

28.11.2025

10:59

Коментари:

1
Кошарац: Република Српска је титулар комплетне имовине на својој територији

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да је имовина Републике Српске српско национално питање и да је Република Српска титулар комплетне имовине на својој територији.

Кошарац је напоменуо да је питање имовине ријешено Дејтонским споразумом и Женевским принципима, гдје је јасно речено да Република Српска располаже са својих 49 одсто територије.

Ротација-илустрација

Хроника

Пронађени марихуана и оружје приликом претреса

"Српска је одлучна да брани и сачува своју имовину, што је потврђено и на јучерашњој сједници Представничког дома парламента БиХ. Српски посланици јуче су показали јединство, одбијајући тенденциозни приједлог закона о тзв. државној имовини", рекао је Кошарац Срни.

Он је оцијенио да је српско једнство најбољи начин да се очувају витални интереси Српске и заштите њени капацитети.

"Бошњачки приједлог закона о тзв. државној имовини није никакво рјешење, већ нерјешив проблем за БиХ. Свјесни су да Српска никада неће прихватити да се одрекне своје имовине, јер јој је она гарантована Дејтонским споразумом", нагласио је Кошарац.

policija rs

Хроника

Један Бањалучанин се представљао као полицајац, други ''дивљао'' па повријеђен

Он је указао да бошњачки политичари знају да им никада неће проћи закон о тзв. државној имовини, али упорно гурају ту причу у Парламентарној скупштини БиХ, са жељом да у крајњем исходу издејствују неуставну и незакониту интервенцију лажног високог представника Кристијана Шмита.

"Господо, будите врло опрезни са тим. То је стрмоглава странпутица за БиХ, из које неће бити повратка назад. Имовина Српске је црвена линија. То је светиња коју ћемо бранити по сваку цијену", поручио је Кошарац.

crni petak

Савјети

Грађани, опрез: Црни петак доноси ове опасности

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ разматраће у редовној процедури Приједлог закона о државној имовини јер на јучерашњој сједници није било ентитетске већине да се о њему расправља по хитној и скраћеној процедури.

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Руска војска

Свијет

ПВО оборила током ноћи преко сто дронова изнад Русије

5 ч

0
Москва добила главне параметре мировног плана за Украјину

Свијет

Москва добила главне параметре мировног плана за Украјину

5 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Познате нове цијене горива

5 ч

0
Правила поста по недјељама: Ево када је дозвољено јести рибу

Друштво

Правила поста по недјељама: Ево када је дозвољено јести рибу

5 ч

0

Више из рубрике

У недјељу одгођени избори у Корићанима

Република Српска

У недјељу одгођени избори у Корићанима

5 ч

0
Санкт Петербург и Република Српска јачају сарадњу

Република Српска

Санкт Петербург и Република Српска јачају сарадњу

5 ч

0
Сједница Владе Српске

Република Српска

Сједница Владе Српске

8 ч

0
Жртве имају право на надокнаду штете због осиромашеног уранијума

Република Српска

Жртве имају право на надокнаду штете због осиромашеног уранијума

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner