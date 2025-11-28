Logo
У недјељу одгођени избори у Корићанима

АТВ

28.11.2025

10:26

У недјељу одгођени избори у Корићанима
У недјељу се одржавају одгођени пријевремени избори за предсједника Републике Српске на бирачком мјесту 068Б005 "Корићани" у основној изборној јединици Кнежево.

Бирачко мјесто се отвора у 07.00, а затвара у 19.00 часова. На бирачком мјесту 068Б005 "Корићани" регистровано је 56 бирача.

Подсјећамо, Централна изборна комисија БиХ је донијела одлуку о одгађању и расписивању избора на бирачком мјесту 068Б005 "Корићани" у основној изборној јединици Кнежево с обзиром да изборе на том бирачком мјесту није било могуће одржати због непроходности путева насталим усљед временских прилика и сњежних падавина.

Кнежево

izbori

