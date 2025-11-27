Аутор:Кристина Секерез
27.11.2025
19:20
Коментари:1
Задатак СНСД-а је да у будућим временима на изборима добије 300.000 гласова. Та странка ће бити побједник свих избора и у будућности, увјерава лидер СНСД-а.
„Изашли су ови из опозиције, њихових 180-200.000 гласова и увијек су ту, на свим изборима до сада.Ми вјерујемо да нам и даље припада преко 350.000 гласова на општим изборима и то ћемо показати да је тако, а опозиција опет неће прећи више од 200.000 и то је оно што ће бити идуће године", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Пребројавају се за идуће изборе и у опозицији. У Покрету Сигурна Српска договорили су изборну платформу и програм. Лидер Покрета је направио и рачуницу шта је све потребно да би се престигао СНСД.
„11 мјесеци радом који имамо, на бази садашњих избора и резултата које видимо, на бази слоге коју морамо постићи, на бази подређености вишем циљу сви ми и ако постоје неке разлике међу нама које мислимо да треба другачије да изгледа стање у Републици Српској и то треба да се стиша, послије то може да се огледа кроз неке политике и програме, али све треба бити подређено побједи.Будућа наша листа за изборе, да не буде никакве дилеме, зваће се „Сигурна Српска“ – ПСС", каже Драшко Станивуковић, предсједник Покрета сигурна Српска.
Све вријеме живимо у једној политичкој кампањи, каже професор Ђорђе Вуковић.
„То не само јер се избори одржавају сваке двије године, већ што су политичке прилике, стање политичке културе у нашем друштву такви да је тај однос према политици у којем треба да се не само пребројавају бирачке масе, већ и да се обликују политичка стајалишта. Некако, избори који су иза нас са којих још резултати нису постали званични, ја сам рекао да ће важније бити како ће стране интерпретирати резултате избора, него какви ће они бити, да ће више утицати на оно у шта су сви загледани, а то су избори 2026. године“, рекао је Ђорђе Вуковић, професор на Факултету политичких наука УНИБЛ.
Кампања никада не престаје. Oна није, како Вуковић каже, само мјесец дана шатора, плаката и билборда, већ сталан рад на терену и увјеравање јавности у идеје и стратешке концепте. Навикли смо већ три деценије на континуирану кампању, али без довољно добре комуникације између бирача и партија. Политичари би требало да се запитају и које поруке им бирачи шаљу гласањем или апстинирањем.
