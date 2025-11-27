Жртве имају право на надокнаду штете због осиромашеног уранијума

Аутор:Теодора Беговић
27.11.2025
19:27
Коментари:0
Српски адвокат Срђан Алексић урадио је 75 анализа како би доказао узрочно-посљедичну везу осиромашеног уранијума и карцинома, а на исти начин као и Анђело Тартаља, адвокат из Рима, који се овом темом бави већ 25 година.
"Осиромашени уранијум се не може наћи у природи, он мора настати вјештачким путем, а кориштен је у Републици Српској и Србији за вријеме НАТО бомбардовања. На основу тих анализа, и 500 правоснажних пресуда гдје се плаћа италијанским војницима који су обољели од карцинома, а служили су војску овдје, због чега би ми били грађани другог реда? Сви народи који су погођени овим проблемом треба да се обрате суду, јер само суд може да открије истину. На основу тих анализа и вјештачења можемо да докажемо узрочно-посљедичну везу", рекао је Срђан Алексић, адвокат.
У будућности треба донијети одлуку да ли тужба иде према НАТО-у или БиХ, јер би сви наши пацијенти или њихове породице требали добити одштету као пацијенти у Италији, истакао је Ненад Стевандић.
"Ми имамо све податке који се налазе у Институту за јавно здравство. Постоје подаци из Братнуца и других општина гдје су падале НАТО бомбе са осиромашеним уранијумом и имамо неспорне чињенице да је повећан број оболијевања од малигних болести. Ту нема ништа спорно. Још прије двије године смо Алексић и ја боравили код Тартаљева у Риму који је добио све судске процесе у којима је тужио и италијанско министарство одбране, и Италију и НАТО. Можда би најбоље било да тужимо БиХ која не жели да пружи заштиту својим грађанима и која у том бошњачком дијелу подилази НАТО-у. Упамтите оно везано за Хаџиће гдје болује и велики број Бошњака. Неће уранијум да бира Србина, Хрвата или Бошњака, него ће да бира да уништи човјеково здравље", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
За вријеме НАТО бомбардовања на Републику Српску и Србију бачено је преко 15 тона осиромашеног уранијума. Посљедице су катастрфалне јер је у више од 120 локација радијација већа 100 пута него у Хирошими и у Нагасакију. У Србији годишње оболи преко 30 хиљада људи од карцинома, од чега 15 хиљада премине.
Бомбардовање Републике Српске и Србије је злочин који је нашим нараштајима остављен вјечно. Муниција са осиромашеним уранијумом има продужено дејство, за полураспад такве муниције потребно је 4,5 милијарде година. Због тога све жртве тог бомбардовања заслужују адекватну одштету.
