Ухапшен мушкарац који се доводи у везу са паљевином аутомобила градоначелника Мостара

Извор:

Аваз

28.11.2025

10:19

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Једна особа из Мостара је, сазнаје "Дневни аваз" лишена слободе након опсежне истраге коју су у вези паљевине службеног аутомобила градоначелника Мостара, Марија Кордића, провели полицијски службеници Одјела криминалистичке полиције ПУ Мостар под надзором дежурног кантоналног тужиоца Тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона.

Ову информацију је за "Аваз" потврдила Илијана Милош, портпаролка Управе полиције МУП-а ХНК, казавши да ће ускоро о свему јавност бити детаљније информисана.

Ходање, шетња

Здравље

Како јутарња шетња смањује стрес и подиже имунитет?

Мушкарац је, како се сазнаје, лишен слободе због сумње на почињење кривичних дјела Изазивање опште опасности и Оштећење туђе ствари, а за сада се не назиру ни политички као ни мотиви личне природе.

Информације које су пласиране у јавности о томе да су на снимцима видеонадзора изузетих са околних објеката уочене двије особе су погрешно интерпретиране.

Запаљен службени ауто града Мостара

Хроника

Двије особе учествовале у паљењу аутомобила Мариа Кордића

Наиме, истрага је у коначници показала да је на снимцима уочена само једна особа чији је идентитет утврђен и која ће у току дана бити предата у надлежност Тужилаштва ХНК.

Тагови:

Марио Кордић

Мостар

хапшење

