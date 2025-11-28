Ухапшен мушкарац који се доводи у везу са паљевином аутомобила градоначелника Мостара

Извор:
Једна особа из Мостара је, сазнаје "Дневни аваз" лишена слободе након опсежне истраге коју су у вези паљевине службеног аутомобила градоначелника Мостара, Марија Кордића, провели полицијски службеници Одјела криминалистичке полиције ПУ Мостар под надзором дежурног кантоналног тужиоца Тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона.
Ову информацију је за "Аваз" потврдила Илијана Милош, портпаролка Управе полиције МУП-а ХНК, казавши да ће ускоро о свему јавност бити детаљније информисана.
Мушкарац је, како се сазнаје, лишен слободе због сумње на почињење кривичних дјела Изазивање опште опасности и Оштећење туђе ствари, а за сада се не назиру ни политички као ни мотиви личне природе.
Информације које су пласиране у јавности о томе да су на снимцима видеонадзора изузетих са околних објеката уочене двије особе су погрешно интерпретиране.
Наиме, истрага је у коначници показала да је на снимцима уочена само једна особа чији је идентитет утврђен и која ће у току дана бити предата у надлежност Тужилаштва ХНК.
