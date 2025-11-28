Logo
Полиција у стану затекла седморицу заточеника, један испребијан

Курир

28.11.2025

10:03

0
Полиција у стану затекла седморицу заточеника, један испребијан
Фото: Танјуг

Полиција је јуче добила позив за помоћ из једног луксузног ''стана на дан', а када су стигли затекли су узнемирујући призор - седморицу закључаних миграната, гладних и исцрпљених, док је један био и претучен.

Стан је био у катастрофалном стању, а нико од заточеника није знао гдје је особа која их је ту довела и закључала.

"Полиција је јуче добила позив из стана једне зграде на Обилићевом вијенцу када их је позвао један од мушкараца који је био у том стану са још шесторицом њих, причао је на енглеском језику, молио је за помоћ, да неко дође да их откључа", каже извор Курира и додаје:

"Доласком на лице мјеста, најпре су ступили у контакт са власником стана. Човјек је објаснио да је тачно да то издаје као стан на дан, али да тренутно нема никога у стану. Био је потпуно у шоку, није могао да вјерује шта чује.

Власник је рекао да је последњи пут био у стану прије четири дана, када га је сређивао за нове госте.

"Рекао је да је све било у нормалном стању. Био је згранут, није могао да вјерује да у стану некога има, када је сигуран да стан није тренутно издат. Он у том моменту није био у Београду, али је послао рођака да дође до зграде и види о чему се ради заједно са полицијом", наводи извор поменутих медија.

Посебно узнемирујући детаљ јесте да на вратима није било никаквих трагова обијања.

"Полицајци су најприје комуницирали са заточеним мигрантима преко врата. Испричали су да су некој трећој особи платили да им помогне да пређу преко границе.

Стан је фактички искоришћен као привремено мјесто боравка за мигранте.

"Они су испричали да су платили 1.000 евра неком да их пребаци преко границе. Довео их је ту, закључао и рекао да се не помјерају. Били су у паници, уплашени, нису ништа јели ни пили", каже извор поменутих медија и додаје:

"Када су успели да отворе врата, полицајци су затекли унутра седморицу миграната, а један од њих био је пребијен. Стан је био у очајном, катастрофалном стању када су ушли."

Иначе, стан се откључава уз помоћ шифре. Власник нема контакт са гостима и сумња се да је ово организовао неко ко је знао да стан тренутно нема резервације и ко је знао шифру.

