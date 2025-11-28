Шеик снима Ђоковића док показује јогу

28.11.2025
Новак Ђоковић се већ неко вријеме налази у Катару, а посљедњих дана је одлучио да се дружи са возачима Формуле 1.
Прошле године Новак Ђоковић је био гост Ferrarija на Великој награди Катара, док је овог пута стигао на стазу са потпуно другачијом идејом. Умјесто да се фокусира на брзину болида који достижу и до 340 километара на сат, одлучио је да управо ту одржи час јоге.
Показивао је вјежбе које је пратио и Франко Колапинто, млади возач Алпине, све време док је шеик снимао шта ради најбољи тенисер свих времена.
Аргентинац је покушао да прати Новака, али је брзо одустао:
"Новаче, хвала ти на часовима, али нисам могао да издржим ни загревање, јако сам укочен", пожалио се Колапинто, пишу Независне.
“Gracias Novak por las clases no pude ni seguir la entrada en calor toy re duro”— 43 ★ (@ColapintoFiles) November 27, 2025
Franco Colapinto haciendo una clase de yoga con Djokovic en Qatar JAJAJAJAJA pic.twitter.com/gcGoqFPNSN
