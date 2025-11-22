Logo

Бивши тренер Новака Ђоковића добио дијете у 58. години

22.11.2025

14:22

Бивши тренер Новака Ђоковића добио дијете у 58. години
Лијепе вести стигле су из Италије, легендарни тенисер Борис Бекер објавио је да је поново постао отац.

Срећну вест је бивши тренер Новака Ђоковића подијелио на друштвеним мрежама, на слици су се видјеле руке Бориса Бекера, његове супруге Лилиан де Карвало Монтеиро и мала рукица тек рођене кћеркице. Такође, он је навео и датум рођења, али и име дјетета - Зое Виториа Бекер.

Борис Бекер је недавно у интервјуу за "Билд" открио да су се он и његова супруга одлучили да изненаде са полом дјетета. Отац је тројице синова и једне кћерке се нашалио "савршено припремљено".

Подскетимо, легендарни тенисер који је обележио и један период са Новаком Ђоковићем, прошле године се венчао са својом изабраницом Лилиан де Карвало Монтеиро у Портофину, на италијанској обали средоземног мора. Борис Бекер иза себе има већ два брака, а са садашњом супругом живи у Милану.

